Irina Lutz wird zum neuen Head of Affiliate-Marketing bei SuperClix berufen

(press1) - Freiburg, 20.10.2016



Mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 übernimmt Irina Lutz die leitende Position als Head of Affiliate-Marketing bei SuperClix in Freiburg (HQ).



Damit verantwortet sie die Geschäfte im Bereich des Affiliate-Marketings eines der größten und beliebtesten Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit mehr als 500 Advertisern und über 1.200.000 Publishern (Affiliates). Irina Lutz ist bereits seit Anfang 2004 bei SuperClix tätig, bisher als Online-Marketing-Manager International und zuvor als Programmiererin.



"Wir sind überzeugt, dass Irina Lutz mit ihren umfangreichen Erfahrungen vor allem in der Branche, in Vertrieb und Marketing sowie im internationalen Business die Erfolgsgeschichte von SuperClix fortschreiben und wichtige Impulse in der strategischen Entwicklung des Affiliate Marketings setzen wird", so der CEO der DMK-Internet e.K., der Betreiberin von SuperClix.



Irina Lutz über ihre neue Funktion: "SuperClix steht bereits seit 2000 für qualitatives Online-Marketing der etwas anderen Art. Als Online-Dinosaurier freut es mich deshalb besonders, noch intensiver an der Weiterentwicklung von SuperClix mitwirken zu dürfen. Jetzt ist es also an der Zeit, ein starkes Team an langjährigen Experten zusammenzustellen - ganz im Gegensatz zur Branche, die ja derzeit leider eher auf Praktikanten & Quereinsteiger mit wenig Branchenerfahrung setzt; die ersten Gespräche dazu sind bereits erfolgt. Gemeinsam werden wir die bisherige erfolgreiche Marktposition von SuperClix als etabliertes Netzwerk inkl. Agentur weiter ausbauen, also den Weg des "echten Premium Affiliate- Marketing" mit exklusiven Nischen & KMUs weiterhin bestreiten und uns so von den Mitbewerbern noch stärker abgrenzen. Wie bereits in den Vorjahren sind auch viele weitere interessante Innovationen geplant (derzeit in Alpha-Phase), die den gesamten Markt deutlich aufwerten werden, damit die Branche endlich wieder attraktiver für Publisher und Advertiser wird."

Pressekontakt:DMK-Internet e.K.Marcus M. LutzFounder & CEOTel/Fax: +49 761 896 49 - 86 / -99Christaweg 8, 79114 Freiburg