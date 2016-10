Werben mit Google? Geben Sie Ihr Budget in zertifizierte Hände!

(press1) - Clicks ist nicht nur Google Premium Partner sondern konnte sich jüngst auch für mobile Werbung und Videowerbung zertifizieren lassen. In umfangreichen Prüfungen muss dafür praktisches Wissen in den Bereichen Anzeigenformate, Gebotssteuerung, Analyse und Optimierung nachgewiesen werden. Damit verfügt Clicks über alle fünf AdWords-Zertifikate sowie die Analytics-Zertifizierung.



Geballte Google Power: Clicks erarbeitet sich alle AdWords Zertifikate



Mit den Zertifikaten für mobile Werbung und Videowerbung bestätigt Google unseren SEA-Experten die Kenntnisse zur effektiven Ausrichtung von Werbekampagnen. Mit nachgewiesenem Wissen bei den relevanten Anzeigenformaten und der Gebotsfestlegung platzieren wir Ihre Produkte und Dienstleistungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.



Individuelle Kampagnen auf starken Kanälen



Profitieren Sie von bestätigtem Praxiswissen bei der Erstellung, Optimierung und transparenten Auswertung von AdWords Kampagnen in unterschiedlichsten Kanälen.



Setzen Sie auf





AdWords Kampagnen im Suchnetzwerk (z.B direkt in der Google-Suche)

(z.B direkt in der Google-Suche)

Mobile Werbung (z.B. in Apps oder mit speziell mobil-optimierten Anzeigen)

(z.B. in Apps oder mit speziell mobil-optimierten Anzeigen)

AdWords für Videokampagnen (z.B. Video- und Text-Anzeigen bei YouTube)

(z.B. Video- und Text-Anzeigen bei YouTube)

AdWords im Displaynetzwerk (Anzeigen in thematisch relevanten Websites)

(Anzeigen in thematisch relevanten Websites)

Google Shopping Kampagnen (Bild-/Text-Anzeige innerhalb der Google-Suche)



Jetzt bei uns mit Google AdWords durchstarten und bis zuerhalten!

Clicks Online Business mit Sitz in Dresden, Berlin und München ist Spezialist für Online Performance Marketing. Mit den Schwerpunkten SEO, SEA und E-Commerce betreut Clicks sowohl deutsche als auch internationale Unternehmen. Mit gezielten Marketingmaßnahmen wird die Reichweite von Unternehmen im Internet gesteigert. Das Portfolio umfasst maßgeschneiderte Lösungen für Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing und E-Commerce. In Seminaren und Workshops profitieren die Teilnehmer vom langjährigen Know-how und praktischen Erfahrungswerten.Kontakt:Clicks Online BusinessAn Der Mauer 101067 DresdenFon (0351) 65 31 20 10Fax (0351) 65 31 20 11