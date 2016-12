Maßgeschneiderte Omnichannel-Strategie für gesamtheitliches Kundenerlebnis

(press1) - München, 15. Dezember 2016 - Für Ochsner Sport, eine Schweizer Deichmann-Tochter, entwickelt Unic eine langfristige Omnichannel-Strategie, die die Kunden und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt und ihnen ein ideales kanalunabhängiges Kauferlebnis bietet.



Kunden und deren Bedürfnisse im Mittelpunkt



Ochsner Sport ist der führende Schweizer Sporthändler, der durch sein Sortiment und die Beratungskompetenz der Mitarbeiter in über 80 Filialen in der Schweiz dem Kunden hilft, seine persönlichen sportlichen Ziele zu erreichen. Ochsner Sport hat dabei erkannt, dass seine Kunden nicht nur ein online Angebot erwarten, sondern ein kanalunabhängiges, gesamtheitliches Erlebnis. Dies war für Ochsner Sport der Grund, seine zukünftige Entwicklung anhand einer langfristigen Omnichannel-Strategie zu planen. Die Kunden und deren Bedürfnisse sollten dabei im Mittelpunkt stehen, um ihnen ein ideales kanalunabhängiges Kauferlebnis bieten zu können.



Die Beratungsleistungen für Ochsner Sport berücksichtigten nicht nur die technischen Aspekte einer Omnichannel-Strategie, sondern bauen auf den drei Omnichannel-Säulen Organisation, Prozesse und Systeme auf. Die konkreten Handlungsempfehlungen helfen Ochsner Sport die Organisation entsprechend auszubauen, die Prozesse anzupassen und die Systeme weiterzuentwickeln.



Die Investitionsschätzungen inklusive ROI Berechnungen machen die Omnichannel-Strategie für die Entscheider greifbarer und dienen dank verschiedener Szenarien als Entscheidungsgrundlage zur Weiterentwicklung des Unternehmens bis 2020.

Die Kombination der langfristig ausgerichteten Strategie gemischt mit kurzfristigen und schnell umzusetzenden Quick Wins brachte zudem den Nutzen, auch während eines längeren Strategieprojekts kontinuierlich Verbesserungen vornehmen zu können und dadurch zusätzlichen Umsatz zu generieren.



"Unic hat uns sehr wirkungsvoll dabei unterstützt, eine Omnichannel-Strategie zu entwickeln, die unsere Kunden in den Mittelpunkt stellt und unseren Geschäftserfolg in einem harten Wettbewerbsumfeld sichert. Parallel dazu hat uns Unic aufgezeigt, wie wir im aktuellen E-Commerce mit vernünftigem Aufwand rasch spürbare Verbesserungen erreichen können." Steve Schennach, Mitglied der Geschäftsleitung, Dosenbach-Ochsner AG.



Vision, SMART Goals und Handlungsempfehlungen



In Zusammenarbeit mit Ochsner Sport entwickelte Unic eine massgeschneiderte Omnichannel-Strategie, die ideal auf das Unternehmen und dessen Anforderungen abgestimmt ist. Zunächst führte Unic eine breit aufgestellte Analysephase der IST Situation in den Bereichen Organisation, Prozesse und Systeme durch. Parallel dazu wurde das Kundenverständnis, durch das Untersuchen des Verhaltens und der Anforderungen der Kunden, für das weitere Vorgehen verbessert. Darauf aufbauend entwickelte Unic in Zusammenarbeit mit Ochsner Sport eine langfristige Omnichannel-Strategie mit einer Vision zur Entwicklung des Unternehmens, SMART Goals zum Erreichen der Vision, konkreten Handlungsempfehlungen zu den Bereichen Organisation, Prozesse und Systeme sowie einer Investitionsschätzung inklusive ausführlicher ROI Berechnung. Parallel dazu wurden während des gesamten Projekts Fachexperten von Unic hinzugezogen, um Quick-Wins in den Bereichen Content, Informationsarchitektur, SEO und UX zu identifizieren und kurzfristige Verbesserungen vornehmen zu können. Ein Teilresultat der Omnichannel-Strategie ist der Relaunch der kürzlich live gegangenen Website http://www.ochsnersport.ch.



