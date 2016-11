BlueJeans onSocial über Facebook Live - authentische Videokommunikation für alle

(press1) - BlueJeans lanciert zwei neue Social Broadcasting-Produkte für die Multi-Party-Kommunikation über Facebook Live: onSocial Personal ermöglicht Einzelnutzern und Social Influencern die Interaktion mit mehreren Personen und Kameras; onSocial Studio bietet professionelle Social Broadcasting-Funktionen für Marken und Unternehmen



München, 22. November 2016 - BlueJeans Network, der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Videokonferenzlösungen, meldet die globale Verfügbarkeit von BlueJeans onSocial, der ersten Videokommunikationsplattform mit Many-to-Many-Broadcasting-Funktionalität für Facebook Live. BlueJeans onSocial gibt Einzelnutzern, Social Influencern, Markenanbietern und Unternehmen die Mittel zur Hand, um Menschen zusammenzubringen, gemeinsame Erfahrungen zu schaffen und die ganze Welt daran teilhaben zu lassen. Damit läutet BlueJeans eine neue Ära von Facebook Live ein. Ab sofort können mehrere User über Live-Video in Echtzeit miteinander interagieren und kommunizieren, anstelle lediglich Kommentare zu posten oder die Live-Feeds einzelner Personen zu verfolgen; onSocial ist der Schlüssel zu einer dynamischen, authentischen Interaktion zwischen den Teilnehmern, unabhängig von ihrem Standort.



Mit seinen onSocial-Produkten richtet sich BlueJeans an zwei verschiedene Zielgruppen: onSocial Personal ermöglicht kleineren Unternehmen und Einzelpersonen das Live-Broadcasting mit bis zu 25 aktiven Teilnehmern unter Verwendung beliebiger Hardware. onSocial Studio (bisher: BlueJeans for Facebook Live) richtet sich an Unternehmen und Markenanbieter und kann über einen BlueJeans-Vertreter erworben werden. Mit onSocial Studio können sich bis zu 100 Teilnehmer an verschiedenen Standorten über Facebook Live mit Millionen von Usern vernetzen, um direkt mit ihnen in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Modernste Produktionsfeatures sorgen dabei für eine hochprofessionelle Videoqualität.



Die weltweite Einführung von BlueJeans onSocial erschließt Milliarden von Facebook-Usern völlig neue Kommunikationshorizonte. Aktuelle Daten zeigen, dass auf Facebook Live täglich mehr als 4 Milliarden Videos gesehen werden. Die Share-Zahlen von Facebook Live-Videos liegen 1.200 % über denjenigen, die Bilder und Texte gemeinsam erzielen. Darüber hinaus bleiben die User drei Mal länger bei einem Facebook-Video, wenn es live übertragen wird, und schreiben zehn Mal häufiger einen Kommentar, wenn das Video auf Facebook-Live zu sehen ist. Beeindruckende Zahlen, die onSocial mit seiner zielgenauen Ausrichtung an den Erfordernissen, Interessen und Möglichkeiten der Nutzer weiter in die Höhe treiben dürfte.



"Facebook Live ist so unglaublich attraktiv, weil es die Vorliebe der Nutzer für Videos anspricht und ihnen ermöglicht, Inhalte zu teilen und miteinander zu kommunizieren. Auf diesem Weg wollen wir nun noch einen Schritt weitergehen: von der Erfahrung, die eine Person mit der Welt teilt, zur gemeinsamen Erfahrung, die alle User rund um den Globus miteinander teilen", so BlueJeans-CMO Lori Wright. "Erste Reaktionen zeigen, dass wir damit bei der Facebook Live-Community offene Türen einrennen. Bereits in der Betaphase des Produkts konnten wir eine phantastische Bandbreite von Anwendungen beobachten, die selbst optimistische Erwartungen deutlich übertroffen hat. Unsere Antwort darauf ist ein zweigleisiger Produktansatz, der den verschiedensten Anforderungen gerecht wird."



Das neue BlueJeans onSocial Personal ist die perfekte Lösung für Einzelnutzer, Social Influencer und kleinere Unternehmen, die unabhängig von Gerätetyp und Standort maßgeschneiderte Events für einen kleinen Teilnehmerkreis veranstalten und relativ informelle, wenig strukturierte Konversationen führen wollen.



"BlueJeans onSocial Personal ist ein geniales Tool, mit dem ich meine Follower nicht nur erreiche, sondern in einen echten Austausch mit ihnen treten kann", freut sich die bekannte Bloggerin Mari Smith. "Es gibt einfach nichts Vergleichbares. Wer sich bei mir über Best Practices informieren will, kann ohne Verzögerung und ohne Filter mit mir interagieren - visuell und im Gespräch. Er braucht dafür nur die Bereitschaft, an einer authentischen Konversation teilzunehmen."



onSocial Studio bietet größeren Unternehmen eine Reihe von Zusatzfeatures wie beispielsweise Präsentatoren und Kamerafeeds, mit denen sie großen Teilnehmergruppen eine professionelle Live-Erfahrung bereitstellen können. Die im Hintergrund unsichtbar ablaufende Event-Moderation, die ausgefeilte Kamerasteuerung und der Live-Support garantieren dabei eine reibungslose Übertragung.



"Die Nutzung von BlueJeans onSocial ist erstaunlich einfach und eröffnet uns faszinierende Möglichkeiten, interaktive Diskussionen mit unseren Fans und TV-Produzenten zu führen", erklärt Rudy Bacharty, Director Social Media Marketing der Outdoor Sportsman Group. "Wir gehörten zu den ersten, die sich als Betatester für onSocial gemeldet haben. Schon nach unserer allerersten öffentlichen Facebook Live-Übertragung konnten wir beobachten, wie unsere Social Media-Kennzahlen regelrecht in die Höhe schnellten - und wir alle wissen, wie wichtig diese Zahlen für die Erfolgsmessung sind!"



BlueJeans onSocial Personal und onSocial Studio können ab sofort erworben werden. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit einem BlueJeans-Vertreter unter mailto:Facebook-live@bluejeans.com auf.





BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. BlueJeans Network ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bluejeans.com. Folgen Sie Bluejeans auch auf Twitter unter @BlueJeansNet.



