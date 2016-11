Aerohive stellt hochleistungsfähigen Wave 2 Access Point für Unternehmen vor

Der neue AP550 steigert die Netzwerkkapazität um 141 Prozent



München - 3. November 2016 - Aerohive Networks® (NYSE:HIVE) präsentiert den AP550 Wave 2 802.11ac Wireless Access Point als jüngsten Neuzugang im Software-Defined-LAN-(SD-LAN)-Portfolio des Unternehmens.



Der für die Anforderungen von Unternehmen entwickelte hochleistungsfähige AP550 ist anpassbar, zukunftsfähig und besonders gut für Umgebungen mit hoher Kapazität und Nutzerdichte geeignet.



Die wichtigsten Fakten auf einen Blick





Der neue AP550 von Aerohive, ein 4x4 MIMO, Dual Radio Wave 2 Access Point, ist für Umgebungen mit hoher Nutzerdichte und Kapazität leistungsoptimiert. Mit dem AP550 lassen sich Netzwerke für Anwendungen mit hohen Bandbreiten sowie für Internet of Things (IoT)- und BYOD- Applikationen wappnen. Zudem verfügt der AP550 über neue Features auf Enterprise-Niveau wie MACsec, Air-IQ und Zero Wait DFS.



Der AP550 unterstützt bis zu vier Spatial Streams und verfügt über einen integrierten BLE- und USB-Anschluss für Beacons und andere IoT-Geräte.



Der AP550 Indoor Access Point ist Teil der besonders anpassbaren drahtlosen Infrastruktur von Aerohive. Wie der AP250 bietet er per Software wählbare Funkeinheiten, die es den Administratoren ermöglichen, Übertragungen im 2,4-GHz- und 5-GHz-Bereich oder im Dual-5GHz-Frequenzband zu wählen und somit den Return on Investment der Kunden zu maximieren. Bei entsprechender Einbindung in das Gesamtnetzwerkdesign lässt sich die Netzwerkkapazität mit dem Dual-5-GHz-Übertragungsmodus effektiv verdoppeln.



Zudem setzt der AP550 auf die bewährte RF-IQ-Technologie von Aerohive für erstklassiges Wi-Fi. RF-IQ beinhaltet eine verteilte Radio-Control-Intelligenz, wie z.B. automatische Kanal- und Leistungsauswahl, Load-Balancing, Band Steering und andere Features, die eine komplexe Radio-Funktionalität ermöglichen.



Der AP550 ist der jüngste Neuzugang im Software Defined-LAN-Portfolio von Aerohive, das über die Cloud (private oder public) verwaltete, anpassbare "Access-Layer"-Infrastruktur verfügt. SD-LAN bietet einen flexibleren, sichereren und kosteneffektiveren Ansatz für drahtlose und kabelgebundene Access-Netze. Die neue SD-LAN-Lösung von Aerohive basiert sowohl auf Kernfunktionalitäten, die Aerohive in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, als auch auf neuen Access Points, Switches und Cloud-Management-Funktionen.



Die hochleistungsfähige drahtlose Konnektivität des AP550 kann mit den Access Switches der nächsten Generation von Aerohive eingesetzt werden, um ein einheitliches kabelgebundenes und drahtloses Management anzubieten. Das auf einer einzigen Oberfläche gebündelte Cloud-Netzwerk-Management verbessert die Visibilität, zentralisiert die Steuerung und reduziert Kosten und Komplexität.

Der AP550 von Aerohive ist für 1.399 US-Dollar erhältlich (US und internationaler Listenpreis)."Auf Grund von Forschungsergebnissen wissen wir, dass die Unternehmen sich auf eine starke Zunahme von mobilen und IoT-Geräten in ihren Netzwerken einstellen und kurz entschlossen in 802.11ac Access Points investieren, um mehr Bandbreite und spektrale Effizienz bieten zu können", erklärte Matthias Machowinski, Research Director, Enterprise Networks und Video bei IHS Markit. "Außerdem besteht großes Interesse an weiteren drahtlosen Technologien zusätzlich zu den Wi-Fi Access Points, wie zum Beispiel Bluetooth Smart, um den Roll-out von IoT-Geräten zu unterstützen."*"In den Unternehmen sieht man sich mit einer wahren Invasion der Mobilität konfrontiert - mit einer höheren Anzahl von Nutzern, Geräten und anspruchsvollen Anwendungen", sagte Michael Lin, Vice President of Product Management bei Aerohive Networks. "Mit dem neuen AP550 Wave 2 Access Point lassen sich enorme technische Vorteile nutzen, sowohl bei standardbasierten als auch bei unternehmenseigenen Technologien. Mit seiner umfassenden Funktionalität spielt der AP550 in Sachen drahtlose Performance, Kapazität und Funktionalität in einer ganz anderen Liga. Das ist sehr vielversprechend - für unsere Kunden und auch für Aerohive."*Die Ergebnisse beruhen auf dem WLAN Strategies & Vendor Leadership Survey, 2016 von IHS Markit Technology. Aerohive bestätigt die Ergebnisse nicht. Die Verwendung der Ergebnisse erfolgt auf eigene Gefahr. Weitere Informationen unter http://www.technology.ihs.com Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unserer Community beitreten, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.eloquenza pr gmbhMatthias Opfermann/Jaya Hegele/Svenja Op gen Oorth+49 (0)89 24 20 38 0