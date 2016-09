BlueJeans bringt branchenweit erste interaktive Videoplattform für Facebook Live auf den Markt

Ab sofort ist eine noch bessere Interaktion mit Followern und ein einzigartiges Streaming-Erlebnis möglich



(press1) - München, 09. September 2016 - BlueJeans Network, der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Videokonferenzlösungen, lanciert die branchenweit erste interaktive Videoplattform für Facebook Live mit interaktiven Broadcasting-Funktionen. Zum ersten Mal haben Unternehmen damit die Möglichkeit, ihrer Facebook-Community umfangreiche interaktive Live-Übertragungen bereitzustellen.



Mit Primetime bietet BlueJeans Network die erste Video-Event-Plattform, auf der sich mehrere Teilnehmer mit Tausenden von Zuschauern live unterhalten können. Mit der aktuellen Integration in Facebook Live dehnt BlueJeans diese Funktionalität auf etablierte Facebook-Communities aus, so dass die Reichweite nun nicht mehr Tausende, sondern Millionen Teilnehmer beträgt. Damit kann jede Privatperson und jedes Unternehmen weltweit an Live-Videokonferenzen auf Facebook mitwirken.



"Facebook Live hat sich innerhalb kürzester Zeit zum unverzichtbaren Interaktionskanal für alle Unternehmen entwickelt, die ihre Zielgruppen über das effektivste Medium erreichen wollen, das wir derzeit kennen - Live-Video", erklärt Krish Ramakrishnan, CEO von BlueJeans Network. "Das Livestreaming allerdings lief in Facebook Live bislang nur in eine Richtung. BlueJeans ändert das jetzt, indem zahlreiche Personen an ganz unterschiedlichen Standorten zusammenkommen und über Facebook Live miteinander interagieren können. Ab sofort können die Unternehmen in den Austausch mit ihren Communities treten und eine fesselnde, einzigartige Erfahrungswelt schaffen, die diese anspricht, inspiriert und sie fester an die Marke binden kann."



Bereits jetzt unterstützt BlueJeans Primetime bedeutende Live-Events für The Players' Tribune, die Veranstalter des Sundance Film Festivals, TED und viele mehr. Auch bekannte Persönlichkeiten wie Chelsea Clinton, Drew Brees und David Ortiz nutzen die Plattform, um mit ihren Followern in Kontakt zu bleiben. Ab sofort können sie und alle anderen BlueJeans-Kunden über Facebook Live noch mehr User weltweit erreichen. Dabei bieten sich zahlreiche Möglichkeiten: Unternehmen können neue Produkte von Celebrities promoten lassen, Regisseure die Fragen von Kino-Enthusiasten beantworten und berühmte Athleten die Nähe zu ihren Fans suchen. Auch führende Wirtschaftsköpfe können über das neue Medium Diskussionen führen.



Unternehmen, die das neue Feature testen wollen, können sich hier registrieren. Um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen, erhalten alle Teilnehmer während der Testphase umfassenden Premium-Service von BlueJeans Network.



BlueJeans Network bietet cloudbasierte Videokommunikation, mit der sich Menschen verbinden können, Beziehungen aufbauen und das Unternehmenswachstum vorantreiben können. Video ist eine lebensechte, persönliche Erfahrung, die es Mitarbeitern ermöglicht, kollaborativer zu arbeiten und Unternehmen effizienter zu machen. Unternehmen rundum den Globus setzen auf die BlueJeans Enterprise Video Cloud, um mittels Video zu kommunizieren sowie Meetings und Events durchzuführen. Die BlueJeans Enterprise Video Cloud dient IT-Verantwortlichen als zuverlässige und sichere Lösung und ermöglicht den Mitarbeitern ihr Bestes zu geben, unabhängig davon von welchem Standort aus sie arbeiten. BlueJeans Network ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluejeans.com. Folgen Sie Bluejeans auch auf Twitter unter @BlueJeansNet.



