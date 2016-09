dmexco 2016: Unic zeigt den Weg zur emotionalen Kundennähe im Digital Business auf

(press1) - München, 05. September 2016 - Den Kunden immer im Blick behalten - für Online-Akteure ist das eine der zentralen Herausforderungen in Zeiten des digitalen Wandels. Auf der dmexco 2016 am 14. und 15. September in Köln zeigt Unic anhand von Demosessions und Praxisvorträgen von Mammut und der Schweizerischen Post wie E-Business-Einsteiger und -Experten die digitale Nähe zu ihren Kunden halten können.

Unic unterstützt Unternehmen dabei, die digitale Transformation erfolgreich zu vollziehen. Mit integrierten Lösungen versetzt der E-Business Experte Unternehmen in die Lage, Marketing- und Unternehmensprozesse zu automatisieren und gleichzeitig ein emotionales und einzigartiges Customer Engagement aufzubauen. Auf der dmexco ist Unic an den Partnerständen von Adobe (Halle 7, Stand A011/B016) und Sitecore (Halle 7, Stand B031/C030) vertreten.



Seminar: Mammut Sports - Mehr als nur ein Online-Shop?

Der Schweizer Outdoor-Hersteller Mammut beschreitet neue digitale Wege. Der weltweite, neue Webauftritt bietet über einen bedürfnisorientierten Zugang eine nahtlose Verknüpfung von Markenwelt, Produkten und Content. Die Frage "Was ist dein nächstes Abenteuer mit Mammut?" ist der Ausgangspunkt der Customer Journey. Ob Hochtour oder Trailrunning, Klettern oder Backpacking, neu gibt es online im B2C-Shop auf der Basis von SAP hybris das komplette Mammut-Sortiment zur Auswahl - angereichert mit relevantem Inhalt und der eingebundenen Community. Was bedeutet es 360°-Kundenbeziehungen zu managen?

Die Experten von Unic und Mammut zeigen, wie es gelingt mit relevantem Content, Interaktion und Emotionalisierung das Customer Engagement nachhaltig zu steigern und damit den Umsatz zu erhöhen.



Seminar Details:

Thema: Mammut: E-Commerce - Mehr als nur ein Online-Shop?

Ort: Seminar 3

Datum: 14. September 2016

Uhrzeit: 13.00 - 13.45 Uhr

Speaker: Mammut und Unic



Marketing Automation, Personalisierung, Customer Engagement und

Das Vortragsprogramm am Sitecore-Stand gibt Einblicke in Erfolgsgeschichten, zeigt innovative Lösungen aus der digitalen Welt und stellt bahnbrechende Strategien und Trends vor. Am Beispiel der Schweizerischen Post veranschaulicht Unic, wie mit Single-Sign-On und Personalisierung der Marketingaktivitäten eine durchgängige User Experience geschaffen wird. In zahlreichen Sitecore Demosessions zu den Themen Marketing Automation, Content-Management-System und Customer Engagement erfahren die Fachbesucher, wie einfach sie kontextbasierte Erlebnisse schaffen, Kunden kennenlernen, Inhalte smart verwalten und personalisieren oder die Customer Journey in den Griff bekommen.



Das vollständige Programm inkl. Daten und Uhrzeiten sowie die Registrierung für die Demosessions und Vorträge finden Sie hier: http://magazin.unic.com/2016/05/26/unic-an-der-dmexco-2016



Tealium bei der Schweizerischen Post: Evaluation und Einführung

Am Tealium-Stand Halle 6 / F041 G042 zeigt Unic, am 15. September von 13.30 - 14.00 Uhr, wie die Schweizerische Post dank der Integration eines Tag-Management-Systems eine durchgängige und konsistente Messlandschaft schaffen, die Effektivität von Kampagnen steigern und das Wissen über die Customer Journey ihrer Kunden erhöhen konnte.





Über Unic

Unic ist ein europaweit führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren und nutzen wir die strategischen Chancen in der digitalen Welt, um eine durchgängige Customer Journey mit einem einzigartigen Erlebnis zu schaffen.



1996 in der Schweiz gegründet, entwickeln heute 250 Mitarbeitende in den Bereichen Digital Marketing und Digital Commerce interaktive Lösungen, die das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen. An den Standorten in Bern, Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroclaw setzen wir uns engagiert für die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden ein. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung und Betrieb Hand in Hand.

Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank), Caritas, Coca-Cola, Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Feller, HORNBACH, JURA, Kanton Bern, Mammut, Manor, Ochsner Sport, PKZ, Rhätische Bahn, SBB, SWISS, Swisscom, UBS, Universität St. Gallen (HSG), Victorinox und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.

http://www.unic.com



