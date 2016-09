Covemo Der Rückentrainer - Beim Fussball Club VfR Aalen 1921 e.V.

(press1) - 1. August 2016 - Dass auch Fussballer unter Rückenschmerzen leiden ist nicht erst seit den prominenten Spielern wie Ilkay Gündogan bekannt. Neben gezielter Physiotherapie, Kräftigung und Spritzentherapie nutzen immer mehr Sportler auch den Covemo®, um eigenständig die Wirbelsäule zu lockern und zu mobilisieren. So auch unteranderem Mika Ojala, finnischer Nationalspieler und Offensivspieler des VfR Aalen. In der Vorsaison noch rückengeplagt, konnte er bereits im ersten Saisonspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden befreit aufspielen und das Siegtor zum 2:1 erzielen. Mika Ojala vor dem Spiel: "Ich hatte in der vergangenen Saison immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen. Seitdem ich den Covemo® regelmäßig nutze, fühle ich mich richtig gut".



Aber nicht nur die Sportler sind begeistert, auch die behandelnden Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler sind von den Möglichkeiten die der Covemo® bietet überzeugt, denn er lässt sich perfekt in die Behandlung integrieren und stellt so nicht nur ein sehr nützliches Tool zur Eigenbehandlung der Rückenmuskulatur-/ Faszien und Mobilität dar, was seine Einzigartigkeit auf dem Markt unterstreicht. Weitere Informationen zur Anwendung und weitere Referenzen aus Sport und Therapie auf:

http://www.covemo.de





CHP ist der Ideengeber und Entwickler des Covemo®. Aus einer idealen Konstellation der zwei Firmeninhaber, Edwin Lehner (Dipl.-Ing. Maschinenbau) und Daniel Weiss (Osteopath und Physiotherapeut) konnte aus einer Vision Realität werden. Bereits vor 15 Jahren entstand im Kopf von Daniel Weiss die Idee für seine Patienten ein Tool zu entwickeln, welches eine eigenständige, effektive und schonende Mobilisierung und Entspannung der Wirbelsäule, auf Basis der therapeutischen Erkenntnisse, ermöglicht. Ohne Kenntnisse in der Materialkunde und Fertigungsmöglichkeiten allerdings ein fast unmögliches Unterfangen, dieses in die Tat umzusetzen. Ein Zufall oder sagen wir ein Behandlungstermin und eine Vielzahl von Gesprächen führte dann die beiden Firmeninhaber zusammen. Das Resultet: Covemo®Der Rückentrainer. Anfangs rein für die Praxis von Daniel Weiss geplant, entwickelte sich die Nachfrage schnell überregional, über die Tore Münchens hinaus. Mittlerweile hat das "Covemo®Fieber"auch das Ausland und die Sportwelt erreicht.

