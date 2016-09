30. Opladener Bierböse, 11.-15.08.2016 - Die Bierbörse feiert 30. Geburtstag!

(press1) - 8. August 2016 - Die größte Bierbörse der Welt wird 30 - und das ist ein Grund es mal so richtig krachen zu lassen!



Die Besucher der 30. Opladener Bierbörse erwartet in diesem Jahr Großes: Da es so viel zu feiern gibt, startet die diesjährige Bierbörse bereits am Donnerstag, den 11.08.2016 und geht somit über insgesamt fünf Tage. Die Türen am Veranstaltungsgelände "An der Schusterinsel" öffnen sich am Donnerstag um 18.00 Uhr für die Besucher. Als Geschenk werden an allen großen Eingängen 5.000 Jubiläumsgläser kostenlos verteilt. Diese Gläser können sich die Bierliebhaber an den vor Ort aufgebauten Getränkeständen mit Bier und auch antialkoholischen Getränken (Softdrinks) zum Sonderpreis füllen lassen und die Gläser dann natürlich als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Achtung - die Gläser gibt es nur solang der Vorrat reicht!



Der Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen, Herr Uwe Richrath eröffnet um 19.00 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich die 30. Opladener Bierbörse und wird dabei musikalisch durch die Radio Leverkusen Heimat-Hymne unterstützt. Danach steht das erste richtig große Highlight an: Kölns poppigste Band "Cat Ballou" wird das große Zirkuszelt zum beben bringen und den Bierbörsen- Besuchern mit den kölschen Hits mächtig einheizen.



Und nun nochmal zum Thema "krachen lassen" - was kann es schöneres geben, als einen Geburtstag mit einem musiksynchronen Höhenfeuerwerk ausklingen zu lassen? Richtig, nichts! Deswegen startet um 21.45 Uhr auf der gegenüberliegenden Wupperwiese eine musiksynchrone Zeitreise durch 30 Jahre Bierbörse, geschossen vom mehrmaligen Feuerwerksweltmeister, der Firma WECO aus Eitorf. Die treuen Bierbörsen- Besucher werden viele der hierbei genutzten Musiktitel wieder erkennen. Alle Titel wurden in den letzten 29 Jahren schon live auf der Bühne der Opladener Bierbörse performt!



Allen Besuchern einen schönen Jubiläumsabend auf der 30. Opladener Bierbörse!



Weitere Informationen auf http://www.bierboerse.com