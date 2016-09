Gott ist nicht prüde! - "Hilfe, mein Gewissen ist gegen Sex!"

(press1) - 19. Juli 2016 - Seit Februar 2016 ist »Gott ist nicht prüde!« als EBook auf dem Markt. Nun - endlich - ist dieses Werk von Wolfgang Molzahn auch als Paperback erhältlich.



Schwandorf: Nicht jeder nennt einen EBook-Reader sein eigen. Auch möchten viele immer noch nicht ein Buch - und sei es noch so interessant - am PC oder Tablet lesen. Aus diesen Gründen veröffentlichte Wolfgang Molzahn Anfang Juli 2016 sein Sachbuch und seinen Ratgeber »Gott ist nicht prüde!« als Paperback.





Sachbuch & Ratgeber



Wie schon der Titel und Untertitel vermuten lässt, möchte der Autor sein 180 Seiten umfassendes Buch sowohl als Sachbuch und auch als Ratgeber verstanden wissen. Als Sachbuch (Gott ist nicht prüde!) handelt es davon, dass Gott ganz und gar nicht prüde ist. Und als Ratgeber ("Hilfe, mein Gewissen ist gegen Sex!") bietet es all jenen Hilfe, welche genau dieses Problem mit ihrem Gewissen haben.



Gott ist nicht prüde!



Ist Gott prüde? Die einen sagen NEIN und meinen JA. Die anderen leben ein deutliches NEIN. Und seine "Gegner" argumentieren, dass Gott alles verbietet, was Spaß macht. Das Ausleben der Sexualität bildet da keine Ausnahme. Und weil dies so ist, kann man durchaus sagen, dass Gott prüde ist.



Mit solchen Lebensführungen und Überzeugungen konfrontiert erklärt Molzahn: "Immer wieder muss ich feststellen, dass viele überhaupt nicht wissen, was genau in der Bibel steht. Man redet von Sexualität und wie Gott dazu steht und schiebt ihm gewisse Dogmen einfach unter.



Andere sind überhaupt nicht daran interessiert, zu erfahren, was die Bibel dazu sagt. Sie können mit Gott nichts anfangen, wollen quasi den prüden Gott, damit er auch für andere nicht interessant ist.



Es gibt aber auch Menschen, die sehr wohl eine gewisse Bibelkenntnis haben. Leider zitieren sie nur solche Textstellen, welche Negativaussagen über Sexualität zu belegen scheinen. Wenn man ihnen dann andere Verse anführt, relativieren sie diese mit einem - Ja, aber … -.



Leider ist es auch so, dass "christliche" Puritaner (im Sinne von: Moralisten) Menschen beeinflussen und im Gewissen gegenüber gelebter Sexualität schwächen. Solche Prägungen lassen sich dann nicht von heute auf morgen ablegen."



"Hilfe, mein Gewissen ist gegen SEX!"



Genau solchen Menschen hilft Molzahn mit seinem Buch. Am Beispiel von Christen in Rom und Korinth zeigt er auf, dass es solche Glaubens-Gewissens-Erkenntnis-Schwachheiten schon zu Zeiten des Urchristentums gab und Paulus Wege aufzeigt, diese zu überwinden.



Fazit:



Was Molzahn in seinem Buch schreibt und wie er es zu Papier bringt, hat man vielfach so weder gehört noch gelesen. Seine Sprache wird vielen Lesern fast "zu deutlich" sein. Doch die angeführten Bibelzitate sind dies auch. Die Hilfe, die er insbesondere gewissensschwachen Menschen bietet, ist aus der paulinischen Lehre sauber herausgearbeitet und sehr praktisch. Schön, dass es das EBook nun auch in Buchform gibt.





Der "Verlag Wolfgang Molzahn" wurde 2006 als Einzelunternehmen gegründet und veröffentlicht schwerpunktmäßig Ratgeber - sowohl als E-Books als auch in gedruckter Version. Sitz des (Selbst-) Verlags ist Schwandorf in der Oberpfalz.



Wolfgang Molzahn wurde 1955 im badischen Ortenaukreis geboren und lebt heute mit seiner Familie im bayerischen Schwandorf.

Bis Ende Juni 2009 war er als Werkstattleiter bei einem namhaften Automobilhersteller tätig. Seither widmet sich Molzahn seiner schriftstellerischen Passion.

Als Autor verfasste er bislang verschiedene Kommentare, Lehrbücher und Ratgeber. Er ist "Member of the European Press Federation e. V.".

