Kaum Smartphone-Besitzer laden Apps herunter

(press1) - 27. Juli 2016 - Nur ein Drittel aller deutschen Handybesitzer haben im ersten Quartal 2016 laut Studie überhaupt irgend eine App auf das eigene Smartphone heruntergeladen.



Nur ein Drittel aller deutschen Handybesitzer haben im ersten Quartal 2016 überhaupt irgend eine App auf das eigene Smartphone heruntergeladen, die Mehrheit davon nur eine einzige. Das geht aus einer Studie von comScore hervor.



Zwei Drittel der Befragten verneinen die Frage, ob sie eine App heruntergeladen haben. Mehr als ein Drittel derjenigen, die die Frage bejahen, haben lediglich nur eine einzige App heruntergeladen, ein weiteres Drittel zwei oder drei.



Der Think-Tank für Zukunftsforschung, iBusiness.de, hat die Werte in eine Infografik umgesetzt. Sie steht unter einer Creative-Commons-Lizenz und sind daher frei nutzbar (Namensnennung, ohne Änderung).

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Seit 1991 berichtet der HighText Verlag mit seinen Trend- und Newsdiensten über die New Media Branche. Als erster deutscher Fachverlag hat sich HighText bereits 1991 ausschließlich auf das Thema "Interaktive Medien" konzentriert. Seit 1994 betreibt HighText, ebenfalls als einer der ersten deutschen Verlage, einen eigenen Webserver mit einem zunächst wöchenlichen und seit 1996 tagesaktuellen Online-Informationsangebot.Die Publikationen des Hightext Verlags richten sich ausschließlich an Unternehmen der New Media Branche sowie an Firmen, die New-Media-Technologien professionell einsetzen. HighText unterstützt seine Leser in den Führungsetagen der New-Media-Unternehmen dabei mit seinen Trend- und Newsdiensten sowie den umfangreichen Service-Angeboten und Archiven auf http://www.ibusiness.de sowohl im täglichen Geschäft, als auch bei der strategischen Unternehmensplanung.HighText Verlag, Daniel Treplin, Wilhelm-Riehl-Str. 13, 80687 München, Tel.: (089) 578387-0, Fax: (089) 578387-99, E-Mail: mailto:dt@hightext.de , WWW: http://www.hightext.de