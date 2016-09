Exzellentes eCommerce mit Shopware powered by Clicks

(press1) - 29. August 2016 - Das Know-how zur Erstellung von Shopware-Shops hat sich Clicks nun offiziell bestätigen lassen. In der Shopware Academy im westfälischen Schöppingen haben die Clicks Programmierer die Prüfung zum fortgeschrittenen Entwickler erfolgreich gemeistert.



Bestätigt: Tiefgreifendes Wissen bei der Shopware Entwicklung



Maik Haasler und Stefan Richter sind jetzt Certified Advanced Developer. Sie haben Ihre Fähigkeiten bei der Entwicklung und Anpassung von Shopware erfolgreich nachgewiesen. Unter anderem bestätigten Sie Ihre fortgeschrittenen Kenntnisse im Bereich Plugins sowie in der Frontend- und Backend-Entwicklung.



Die erforderlichen Spezialkenntnisse konnten Haasler und Richter bei einem Workshop inklusive Abschlussprüfung herausstellen. "Der direkte Kontakt mit den Shopware-Machern ist ein großer Vorteil. So bleiben wir auch bei den neuen Features und Möglichkeiten auf dem Laufenden", fasst Richter seine Erfahrungen beim Workshop zusammen.



Shopprogrammierung inklusive SEO und Schnittstellen



Neben Geschwindigkeit, Usability und Modernität sind zwei Aspekte der Shopware-Entwicklung besonders wichtig: Die Optimierung für Suchmaschinen und die Bereitstellung von Schnittstellen.



Clicks sorgt dafür, dass der Shopware Shop relevante Besucher über Suchmaschinen wie Google generiert. Technische Fragen wie die korrekte Indexierung werden ebenso berücksichtigt wie die Optimierung von Produkt und Kategorieseiten.



Dank einer flexiblen Shopware-SAP-Schnittstelle fügt sich Ihr Shopware System nahtlos in die Geschäftsabläufe ein. Erst die Automatisierung der Wawi und aller Abläufe macht Ihr eCommerce bereit für den nächsten Umsatzsprung und reduziert unproduktive Verwaltungsarbeit.



Shopware-Entwicklung und Optimierung aus einer Hand



Mit Clicks Online Business haben Sie einen zertifizierten Shopware Partner fürs eCommerce an Ihrer Seite. Das dynamische Shopsystem bietet nicht erst seit Version 5 beste Voraussetzungen für erfolgreiche Onlineshops. Clicks unterstützt Sie im Bereich Entwicklung, SEO und Schnittstellen für Ihr Shopware-System.

