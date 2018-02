Medicospeaker - die digitale Übersetzungshilfe

(press1) - Ehekirchen, 15. Februar 2018



Der Einsatz von Medicospeaker reduziert Kosten für Dolmetscher und verhindert Missverständnisse aufgrund von Sprachbarrieren im Gesundheitswesen.



Die Medicospeaker-App wurde entwickelt, um in Zeiten der zunehmenden Globalisierung Sprachbarrieren im Gesundheitswesen kosteneffizient zu reduzieren. Die Anzahl von fremdsprachigen Patienten stellt medizinische Einrichtungen und deren Personal vor immer größere Herausforderungen, wie auch die erst die erst kürzliche Forderung nach einer geregelten Finanzierung von Dolmetschern unterstreicht. "Als ehemaliger Krankenpfleger kenne auch ich das Problem, dass Sprachbarrieren eine große Herausforderung im Gesundheitswesen darstellen", so der CEO Lukas Fortmeier.



In Zusammenarbeit mit Fachpersonal wurden Phrasen zu Gesprächsverläufen verknüpft und in bis zu 14 flexibel wählbaren Sprachen übersetzt. Die Gesprächsverläufe bilden bisher alltägliche Prozesse der Pflege nach dem wissenschaftlichen Modell von Juchli ab. Pflegekräfte können so auf vielen Sprachen mit dem Patienten Aufnahmegespräche führen, die App in diversen Pflegesituationen einsetzen und im Notfall schnell und gezielt kommunizieren. Außerdem kann der Patient verschiedene Bedürfnisse jederzeit mitteilen.

In naher Zukunft werden weitere Bereiche des Gesundheitswesens, wie die Radiologie, integriert. "Hierzu hospitieren wir aktuell bei Kliniken in Deutschland, die sich durchweg positiv über unsere Lösung geäußert haben, um hochwertigen und praxisnahen Input zu erhalten", berichtet CEO Fortmeier. Zudem folgen funktionale Erweiterungen, wie die Protokollierung. Die Anwendung ist in den App-Stores für Android und iOS erhältlich. Eine Webversion befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Durch Medicospeaker können die Effizienz der Pflegeprozesse verbessert, Dolmetscherkosten reduziert und die Patientenzufriedenheit erhöht werden.



Weitere Informationen zu Medicospeaker finden Sie unter http://www.medicospeaker.com.



Lukas Fortmeier

Medicospeaker UG (haftungsbeschränkt)

Landstraße 2, 86676 Ehekirchen



M: +49 151 67955832

E: mailto:lukas.fortmeier@medicospeaker.com

W: http://www.medicospeaker.com



Die Medicospeaker UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Ehekirchen hat eine App entwickelt, um in Zeiten der zunehmenden Globalisierung Sprachbarrieren im Gesundheitswesen zu reduzieren - und das kosteneffizient.

Hierfür kombinieren wir fachspezifisches Wissen mit dem notwendigen technischen Know-how und bieten eine optimale Lösung für Ihren Einsatz.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: