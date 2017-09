Home IT/Technik/Interaktiv Dennis Nicolas Perzl Pressekontakt: Stadtamhof 18 93059 Regensburg Tel: 0171 52 89 315 Fax: parallax-app@cloudtells.de http://cloudtells.de/parallax

Meldungen dieses Unternehmens: The Parallax: EP5 "Foolsupper" [29.08.17, 13 Uhr] The Parallax: EP5 "Foolsupper" (press1) - 29. August 2017 - Seit "The Parallax" im Dezember 2016 erschien, sind vier Episoden vergangen. David Blythe, die sympathische Hauptfigur, hat einiges durchgemacht und kämpfte gegen die vom SH311-Virus infizierten Zombies genauso wie gegen seinen leeren Handyakku. Dank der freundlichen Unterstützung des Spielers hat er bisher überlebt und wägt sich in der Kolonie in vermeintlicher Sicherheit. Doch wer denkt, das Schlimmste, was David dort passiert, sei "Wonderwall" am Lagerfeuer, irrt sich gewaltig. Nun ist die ​Interactive Fiction von Dennis Nicolas Perzl mit einer neuen Folge zurück.



Das Messenger-Rollenspiel ​ über den letzten lebenden Nerd geht weiter. Episode 5: Foolsupper​ startet am 23. August. David ist froh, die Kolonie der Überlebenden erreicht zu haben. Doch stellt sich nun eine weitere existenzielle Frage: Kann er es verantworten, den Kontakt mit uns aufrechtzuerhalten? Auch dann, wenn er damit vielleicht die ganze Gemeinschaft in Gefahr bringt?



Hackebeil? Flammenwerfer? Pumpgun?! David hatte bisher eine vollkommen andere Geheimwaffe, um die durch die SH311-Seuche verursachte Zombieapokalypse zu überleben: Sein Smartphone. Seit er durch ein selbstgebasteltes Computerprogramm Nachrichten an alle existierenden Telefonnummern geschickt hat und Kontakt zum Spieler aufgenommen hat, ist dieser sein ständiger Begleiter und - abgesehen von der Drohne "Jiminy" - sein einziger Freund. Nach und nach lernt der Spieler David über täuschend echte Messenger-Mitteilungen besser kennen und versucht ihm in brenzligen Situationen den Hintern zu retten - oder ihm in selbigen zu treten,​ ​falls​ David ​mal wieder ​ein bisschen Motivation braucht.



Doch der Spieler erhält nicht nur Davids Nachrichten. Von Zeit zu Zeit werden alte Nachrichten-Schnipsel aus den kollabierten Datenbanken in den Äther zurückgespült. Diese sogenannten "Echos" geben einen tiefen Einblick in die Tage der Apokalypse und so lernt man auch weitere individuelle Charaktere kennen. ​

Ein besonderer Typ ist der Help-Bot. Der sarkastische Kater klärt​ die Nutzer nicht nur über​ Spielmechanik und Freemium-Modell ​des Textadventures auf, sondern beantwortet auch Supportanfragen stets höflich und zuvorkommend​.



Die Kommunikation im ​Chatstil wirkt durch natürlich gehaltene Redebeiträge realitätsnah, was sich durch ein Feature in Episode 4: "Superfood" verstärkt, da der Spieler, wenn er möchte, Angaben ​zu seiner Person in das Spiel einfließen lassen kann und so noch tiefer ​in die Erzählung integriert ​wird.



Die ​Narration steht bei "The Parallax" im Mittelpunkt, betont der Entwickler Dennis Nicolas Perzl: "Bei The Parallax handelt es sich nicht um ein Game mit ein wenig Story, sondern in erster Linie um ein erzählerisches Format, das genau wie Serien, Filme, Comics, Hörbücher und Bücher eines will: Eine interessante Geschichte erzählen."



Die Geschichte um David Blythe ist noch lange nicht zu Ende, alle zwei Monate erwarten den Spieler neue Episoden. Die bisherigen Folgen umfassen zusammen über 150.000 Worte in 17.000 möglichen Nachrichten. "The Parallax" wurde knapp 350.000 Mal heruntergeladen​, sowie in mehr als 20.000 Bewertungen mit durchschnittlich 4,8 Sternen versehen.



Website: http://www.cloudtells.de/parallax

Pressemitteilung: http://cloudtells.de/parallax/press/PM_TheParallax_EP5_Foolsupper.pdf



Dennis Nicolas Perzl

Stadtamhof 18

93059 Regensburg



Tel: 0171 52 89 315



mailto:parallax-app@cloudtells.de



Dennis Nicolas Perzl ist Autor und Entwickler der Interactive Fiction "The Parallax". In diesem Ein-Mann-Indie-Projekt steckt eine Menge Herzblut. Er möchte mit einer guten Geschichte viele Spieler für die Mystery-Serie begeistern. Downloads zu dieser Pressemitteilung: The Parallax App Dateityp: jpg

Größe: 58 KByte Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2017 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

Originaltexte werden unter ausschließlicher Verantwortung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht. www.ibusiness.de - mobile.ibusiness.de - ibu.si - www.press1.de - www.video1.de -