Smart Lighting - ab sofort mehr Lifestyle-LED-Lichtsteuerung per App und Sprache möglich

(press1) - Hilversum, 05. September 2017 - Der niederländische Hersteller Innr vergrößert sein Produktportfolio im Bereich der komfortablen Lichtsteuerung. Unter anderem sind ab sofort E14-Produkte (häufig bei kerzenförmigen Lampen) erhältlich.



Innr erweitert die Angebote deren RGB-Farbspektrum individuell eingestellt werden können und stellt ein neues Leuchtmittel vor, dessen Weiß in der Farbtemperatur veränderbar ist. Ferner erhält die Innr-App neue Funktionen, z. B. in Form einer Timer-Steuerung.



Ab sofort lässt sich zudem jede konventionelle Lampe (!) ferngesteuert einschalten und ausschalten, die an einer herkömmlichen 230V-Steckdose angeschlossen ist. Möglich macht das der brandneue Adapter namens ZLL. Das Gerät (ca. 35 Euro) wird zwischen Steckdose und Lampestecker gesteckt. Die Bedienung erfolgt über den Zigbee-Standard, z. B. per Smartphone.



Die Funktionsweise der Innr-Technik

Die Innr-Technik erfordert eine smartphone-große Bridge (rd. 60 Euro), die mit dem Internet verbunden ist. Nach der Installation der Bridge und der Installation der kostenlosen App werden bisher verwendeten Leuchtmittel (z. B. E27 und E14-Glühbirnen) wahlweise durch Innr-Produkte ersetzt, die anstelle derer in die Fassungen geschraubt werden.



Nach der Initialisierung und Zuweisung der neuen LED per App lassen sich im gesamten Haus die Leuchtmittel in Farbe, Helligkeit und Einschaltstatus mittels Tablet oder Smartphone regeln.



Mit den Lifestyle-Produkten von Innr können Raum-Profile angelegt und je nach Stimmung optimale Beleuchungsszenarien kreiert werden, vom Leselicht bis zur Partybeleuchtung. Eine ab sofort verfügbare Timer-Funktion steuert nach Wunsch alle eingestellten Szenarien auch automatisiert.



Besonderheiten der Innr-Produkte

Innr-Produkte zeichnen sich durch eine Kompatibilität in allen gängigen LED-Standards aus und durch eine enorme Lebensdauer, die mit durchschnittlich 25.000 Stunden angegeben wird. Ein Merkmal ist, dass die Innr-Technik ebenfalls mit britischem Bajonettsockel (B22) erhältlich ist.



Besonders beliebt sind Produkte für den Einsatz in klassischen Lampenfassungen (E27). Die preiswertesten 'Smart Bulps' mit einer Lichtstärke einer vergleichbaren 60-Watt-Glühlampe werden bereits ab 17 Euro angeboten. Die LED-Farbbirnen, mit denen sich per Fingerwischer auf einer Farbmatrix gewünschte Farben aus dem gesamten RGB-Spektrum einstellen lassen, kosten zirka 35 Euro.



Abgerundet wird das Innr-Produktangebot durch LED-Spots, LED-Bänder, einer 4 Meter langen flexiblen LED-Lichtkette und diverser Spots, die bevorzugt im Küchenbereich sowie zur Ausleuchtung von Kunstwerken Anwendung finden.



Übrigens: Wer keine Steuerung per Smartphone vornehmen möchte, kann alternativ eine handliche Fernbedienung verwenden, mit der sich bis zu sechs Lichteinheiten bedienen lassen. Neu im Programm ist ferner ein Türsensor, der falls aktiviert, z. B. Licht anschaltet, aber auch ein Alarmsignal auslösen könnte.



Innr Produkte sind seit 2017 im deutschen Fachhandel erhältlich sowie über einschlägige Online-Shops zu beziehen.



Kontaktinformation:

Innr Lighting BV

Heuvellaan 50

1217 JN Hilversum

Niederlande

Pressekontakt: Jorg Mühlenberg

Presse/PR DACH

Telefon: +49 172 83 29 737



Firmenportrait:

Innr ist ein international renommierter Hersteller vernetzter LED-Lichtsysteme im Wohn- und Arbeitsbereich. Das niederländische Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und vertreibt seine (u. a. auf den Funkstandard ZigBee basierenden Produkte) in den Niederlanden, Skandinavien, England, Frankreich und seit 2017 in Deutschland.



Die LED-Technik von Innr ersetzt klassische Leuchtmittel durch "intelligente" dimmbare 'Wohlfühl-LED', die sich per Smartphone, Tablet, Fernbedienung oder Sprachsteuerung bedienen lassen. Innr-Produkte können über diverse Schnittstellen angesteuert werden und sind kompatibel zur Philips-Hue-Technik.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: