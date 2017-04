CRAY UNTERZEICHNET VEREINBARUNG MIT MARK III SYSTEMS

(press1) - München, 27. April 2017 - Weltmarktführer Cray Inc. (Nasdaq: CRAY) meldet den Abschluss einer Partnerschaftsvereinbarung mit Mark III Systems, in deren Rahmen das texanische Unternehmen Lösungen entwickeln, vermarkten und vertreiben wird, die auf den Supercomputing- und Big-Data-Analysesystemen von Cray basieren.



Mark III Systems stellt einer breiten Palette von Enterprise-Kunden maßgeschneiderte Lösungen für deren Infrastruktur-, Software-, Service-, Cloud-, Digitalisierungs- und Cognitive-Computing-Initiativen bereit. Mit BlueChasm unterhält der in Houston ansässige Anbieter von IT-Unternehmenslösungen eine eigene Entwicklungseinheit, die sich auf den Aufbau und Betrieb von offenen digitalen, kognitiven und KI-Plattformen konzentriert und dabei eng mit der Privatwirtschaft, mit Institutionen, Dienstanbietern, Software- und Cloud-Partnern zusammenarbeitet.



Ab sofort kann Mark III Systems das Design-, Entwicklungs- und Ingenieurswissen seines BlueChasm-Teams mit den für datenintensive Anwendungen konzipierten Cray® XC-, Cray CS- und Urika®-GX-Systemen bündeln, um seinen Enterprise-Kunden modernste Lösungen für ein weitgefächertes Spektrum an kommerziellen Einsatzfeldern bereitzustellen.



"Durch die Partnerschaft mit Cray können wir unseren gemeinsamen Kunden einzigartige Plattformen und datengestützte Lösungen anbieten, die speziell für die Zukunftsthemen Datenanalyse, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing und Deep Learning entwickelt wurden", kommentiert Chris Bogan, Director Business Development & Alliances bei Mark III Systems. "Ergänzt wird dies durch unseren bewährten Full-Stack-Ansatz, mit dem unsere Kunden die vielfältigen Chancen von Big Data und digitaler Transformation maximal ausschöpfen können. Insgesamt entsteht so ein Paket, das Unternehmen wie Institutionen in die Lage versetzt, sich auch im digitalen Zeitalter erfolgreich am Markt zu behaupten."



"Lösungsanbieter sind ein essentieller Bestandteil unserer Markteinführungsstrategie", ergänzt Fred Kohout, Senior Vice President Products und CMO von Cray. "Mark III Systems besitzt definitiv die notwendige Expertise, um fein ausdifferenzierte Lösungen zu entwickeln und zu vertreiben, die die Supercomputing-Infrastruktur von Cray nutzen und unseren gemeinsamen Kunden größtmöglichen Mehrwert bieten."



Ausführliche Informationen zu den Cray-Partnerprogrammen finden Sie auf der Cray-Website unter www.cray.com.



Über Mark III Systems



Mark III Systems ist ein erfolgreicher Lösungsanbieter, der Unternehmen, Institutionen und Dienstanbietern in ganz Nordamerika maßgeschneiderte Lösungen für ihre Infrastruktur-, Software-, Service-, Cloud-, Digitalisierungs-, und Cognitive-Computing-Initiativen bereitstellt. Mit einem erfahrenen Team von Entwicklern, DevOps-Experten, Enterprise-Software-Architekten und System-Ingenieuren spezialisiert sich das Unternehmen auf die Bereiche IT-Infrastruktur, Datacenter, HPC, Datenanalyse, Sicherheit, DevOps, IoT, KI, Cognitive Computing und Cloud. Dabei versteht sich Mark III Systems als Full-Stack-Anbieter, der sowohl die Performance und Resilienz bestehender geschäftskritischer IT-Lösungen optimiert als auch ein zukunftsfähiges Ökosystem für Datenanalyse, KI, Internet der Dinge und mobile Anwendungsfälle schafft. Mark III-Kunden sind somit bestens gerüstet, um im Wettbewerb zu bestehen und die Herausforderungen des digitalen Wandels zu meistern. Weitere Informationen unter www.markiiisys.com.











Über Cray Inc.



Als weltweiter Marktführer für Supercomputing stellt Cray Inc. (Nasdaq: CRAY) Wissenschaftlern und Ingenieuren aus dem Industrie-, Forschungs- und Staatssektor innovative Systeme und Lösungen bereit, mit denen sich fordernde Simulations- und Analyseaufgaben nachhaltig bewältigen lassen. Mit über 40 Jahren Erfahrung bei Entwicklung und Service der weltweit modernsten Supercomputer bietet ihnen Cray ein umfassendes Portfolio an Supercomputern sowie Big Data-, Storage- und Analytics-Lösungen, die sich durch eine konkurrenzlos hohe Performance, Effizienz und Skalierbarkeit auszeichnen. Der adaptive Supercomputing-Ansatz von Cray zielt auf zukunftsweisende Produkte, die verschiedene Prozessortechnologien in einem einheitlichen Architekturkonzept kombinieren und damit heute und in der Zukunft höchsten Performance-Anforderungen gerecht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.cray.com.