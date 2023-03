Shopware 5 auf 6 Migration - der bessere Weg

(press1) - 15. März 2023 - Am 20. April 2023 veranstaltet die Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen ein Webinar zur erfolgreichen Migration komplexer Onlineshops von Shopware 5 auf die aktuelle Version 6. Das Webinar ist für alle Teilnehmer kostenfrei und soll Shopbetreibern einen vereinfachten und automatisierten Wechsel aufzeigen.



Systemwechsel praktisch alternativlos

Shopware wird den Support für seine Version 5 schon 2024 einstellen. Das hat der Software-Anbieter bereits vor wenigen Jahren bekannt gemacht. Das aktuelle Shopsystem Shopware 6 konnte sich durch seine innovativen Features und das anwender- sowie kundenfreundliche Handling am Markt durchsetzen und wird stetig weiterentwickelt. Daher soll jeder Arbeitsaufwand nun in Shopware 6 fließen, um den Anforderungen der Endkunden und des technologischen Wandels gerecht zu werden.



Eine Migration von Shopware 5 auf 6 bietet dem Shopbetreiber ausschließlich Vorteile, da das aktuelle Shopsystem alle wichtigen Werkzeuge für erfolgreiche Marketingkampagnen und effizientes Produktmanagement mitbringt. Noch dazu zeigt sich eine Migration im Grunde alternativlos, da die fortlaufende Nutzung von Shopware 5 zwar möglich, aber durch den künftig fehlenden Support rechtlich und technisch nicht mehr vollumfänglich sicher sein wird. Darüber hinaus ließen sich Shopbetreiber wertvolle Potenziale für den erfolgreichen Produktvertrieb entgehen.



communicode setzt auf Automatisierung bei der Migration

Gerade für Onlineshops mit einem eher komplexen und umfangreichen Produktportfolio ist eine planvolle Migration von entscheidender Bedeutung. Shopware 6 ist nämlich nicht einfach nur ein kleines Update-Paket, sondern der Software-Basis nach ein grundsätzlich neues Shopsystem im Vergleich zum Vorgänger. So bietet das System nicht mehr nur einfache Landingpages und Content-Seiten, sondern vereint diese in den Erlebniswelten, die von Grund auf neu errichtet und konzipiert werden müssen.



Die communicode AG versteht sich als erfahrener Dienstleister im E-Commerce auf die Relevanz gezielt präsentierter Produkte und die Nutzung der dafür vorgesehenen Features eines Shopsystems. Darum beinhaltet das Migrationsangebot neben der Übertragung aller Produkt- und Kundendaten auch die zusätzliche Migration und Einrichtung aller wichtigen Funktionen für erfolgreiches Produktmarketing. Insbesondere Landingpages, Shopseiten, E-Mail-Templates und Custom-Formulare sind Elemente, die sich ohne spezialisierte Unterstützung nicht auf Knopfdruck in das neue Shopsystem umziehen lassen. Die Übertragung der Daten selbst geschieht bei communicode über einen automatisierten Prozess, der die Migration vereinfacht und den zeitnahen und uneingeschränkten Betrieb von Shopware 6 begünstigt.



Im Zuge des kostenfreien Webinars zeigen die Consultants von communicode den vereinfachten Migrationsweg sowie seine Vorteile auf und geben wertvolle Tipps für einen lückenlosen wie erfolgreichen Betrieb von Shopware 6.

