Reply auf dem AI & Data Summit 2025: Governance und Innovation mit agentenbasierter KI verbinden

Reply [EXM, STAR: REY] nimmt am AI & Data Summit 2025 in Berlin teil, um das branchenübergreifende Potenzial von agentenbasierten KI-Systemen zu präsentieren und seinen Ansatz für eine verantwortungsvolle und effektive Umsetzung aufzuzeigen.



Am 16. September 2025 um 17:40 Uhr hält Guiscardo Pin, Vorstand von Reply, im Vision Dome des Berliner Congress Centers eine Keynote zum Thema "From Governance to Game-Changer: Implementing Agentic AI Systems That Redefine Industries". Guiscardo Pin zeigt auf, wie Unternehmen den Spagat zwischen Regulierung und Wettbewerbsdruck meistern können. Schließlich gelten seit August 2025 die europäischen Vorschriften des AI Acts für General-Purpose-AI-(GPAI)-Modelle. Unternehmen, die diese nicht einhalten, gehen erhebliche finanzielle Risiken ein. Er wird Strategien zur Umsetzung der Compliance aufzeigen und praxisnahe Werkzeuge wie den LoopMind Accelerator von Reply vorstellen, die Firmen dabei unterstützen, KI verantwortungsvoll und effizient einzusetzen.



Auf Basis von Projekten aus unterschiedlichen Branchen - von Fertigung und Finanzwesen bis zur Mobilität - erläutert Guiscardo Pin auf dem Summit, wie agentenbasierte KI-Systeme erfolgreich integriert werden können: sicher, konform und mit messbarem Geschäftsnutzen. Ein Beispiel ist "Devbot" , ein agentenbasierter KI-Chatbot, der Audi bei der Verwaltung seiner Cloud-Infrastruktur unterstützt. Devbot automatisiert wiederkehrende Support-Anfragen, erkennt potenzielle Schwachstellen und trägt dazu bei, Cloud-Ressourcen effizienter einzusetzen.



Der "AI & Data Summit" und der parallel stattfindende "Quantum Summit" finden am 16. und 17. September 2025 im Berliner Congress Center statt. Als führende europäische Plattform für den Einsatz von KI, Daten und Quantencomputing in Unternehmen präsentieren die Veranstaltungen Best Practices und reale Anwendungsbeispiele für Entscheider, Experten und Vordenker aus Industrie, Politik und Wissenschaft.





Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: