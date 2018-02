BABOR-Kosmetik-Produkte für Optik und das Wohlfühlen und Aloe-Vera-Produkte von Forever für Innen und Außen.

(press1) - 01.02.2018 - Aloe Vera - Feel better. Look better! Vorführungen jederzeit zu meinen Geschäftszeiten.



Die Aloe Vera ist eine wahre Wunderpflanze der Natur und sie wird schon seit Jahrtausenden, weit in die Antike reichend, angewendet, um dem Körper zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit zu verhelfen. In Folge finden Sie zahlreiche Informationen über diese einzigartige Pflanze und das Unternehmen Forever (http://www.flp.de), dass seit an die zwanzig Jahren dahinter steht. Erfahren Sie mehr und gehen Sie mit auf eine spannende Reise.



DIE IDEE VON EINEM GESÜNDEREN LEBEN FÜR ALLE.

Die Kraft der Aloe Vera möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, ist das vorrangige Anliegen von Forever.

"Diese Idee ist so einfach", sagt Rex Maughan, Gründer von Forever Living Products. "Ich wusste, dass es funktioniert, weil die Aloe Vera eine Kraftpflanze mit unglaublich vielen Möglichkeiten ist. Nicht umsonst gilt sie seit Jahrtausenden als Symbol für Unvergänglichkeit und Schönheit. Wenn das Produkt stimmt und überzeugte Menschen hinter der Idee stehen, kommt auch der Erfolg."



BESTE QUALITÄT:

In Forever-Produkte kommt nur das Beste, so naturbelassen und schonend wie möglich verarbeitet. Überzeugte Kunden sind die besten Botschafter - so verbreitet sich die Erfolgsgeschichte der Forever-Produkte rund um den Globus. Es bedeutet auch Ansporn für uns alle im Unternehmen, das Vertrauen zu rechtfertigen und immer wieder die Qualität unserer Produkte zu erhöhen.



DIE KRAFT DER ALOE VERA:

Kaum eine Pflanze ist so kraftvoll und vielseitig wie die Aloe Vera Barbadensis-Miller. Sie wird sorgsam angebaut und kultiviert, um die höchstmögliche Pflanzenqualität zu garantieren. Wegen ihrer nachgewiesenen Vorteile für die Gesundheit aus dem Gel, das aus ihren Blättern gewonnen wird, wird die Aloe Vera Barbadensis Miller oft als das beste Geschenk der Natur bezeichnet.



ZERTIFIZIERTE PROZESSE:

Nicht nur die Produktqualität, sondern auch die Arbeitsweise von Forever Living Products und seine Aktivitäten im Bereich Umweltschutz wurden ausgezeichnet.

Aloe Vera of America, erhielt zusätzlich zur Zertifizierung nach ISO 14001 für sein Umwelt-Management- Programm einen Umwelt-Preis von der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA).



Auf unserer Webseite: http://www.barbarella.flpg.de finden Sie weitere ausführliche Informationen über die seit der Antike bestens bekannte Aloe-Vera-Barbadensis Miller und im barbarella-Shop: http://www.be-foever.de/barbarella finden Sie die gesunden Aloe-Vera-Produkte von Forever.

In unserem Kosmetikstudio vor Ort in Wuppertal, steht Ihnen barbarella, die Fachkosmetikerin Bärbel Neuber, Rede und Antwort zu Fragen rund um die Aloe-Vera. http://www.barbarella-kosmetik.de



Wir haben einen umfangreichen Bestand an Erfahrungsberichten, in denen die Aloe-Vera-Produkte Leid lindern konnten.

Forever ist WELTMARKTFÜHRER für exklusive Aloe-Vera-Produkte. Das Motto von Forever ist: "Die Konzentration auf so wenige Grundstoffe wie notwendig und so viel Natur wie möglich". Aloe Vera-Produkte von Forever sind die reinsten Aloe-Vera-Produkte, die es auf dem Weltmarkt gibt.



Wie wirkt die echte Aloe Vera Barbadensis Miller?

Angewendet wird vor allem das Gel der Pflanze (Aloe-Vera-Gel = Saft eines Aloe-Vera-Blattes) entweder pur oder als Aloe-Vera-Salben, AloeVera-Cremes. Auch verschiedene Lösungen oder Tinkturen sind in Gebrauch.

In der äußerlichen Anwendung (als Salbe oder Cremes) ist die entzündungshemmende und desinfizierende (antiseptische) Wirkung besonders bemerkenswert.

Bereits Alexander der Große hat angeblich Verwundungen seiner Soldaten mit dem Saft der echten Aloe Vera Barbadensis behandeln lassen. Auch von Nofretete und Cleopatra sagt man, dass sie zur Haut- und Schönheitspflege eine Aloe Vera-Paste einsetzten.



Wegen der vielen Inhaltstoffe (u. a. Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine) gilt das Aloe-Vera-Gel als Nahrungsergänzungsmittel mit besonders stärkender und verjüngender Wirkung (die Mayas haben der Aloe Vera Barbadensis Miller den Beinamen "Quelle der Jugend" gegeben).

Leider sind viele der im Handel erhältlichen Produkte wegen der industriellen Verarbeitung mit der damit verbundenen Wärmebehandlung und verschiedenen Filterprozessen und falschen Zusätzen nahezu wirkungslos. Ausnahmen sind Produkte, die einer strengen Qualitätskontrolle z.B. vom Institut Fresenius oder der International Aloe Vera Science Council Inc., sowie dem Kosher Rating und dem Islamischen Prüfsiegel unterliegen, die alle von der Firma Forever, USA, erfüllt werden.



Zusammengefasst noch einmal die Anwendungsgebiete für die Echte Aloe Vera Barbadensis Miller:



Neurodermitis, Ekzeme, Akne, Abszesse,



schlecht heilende Wunden, Aphten



Verbrennungen (Sonnenbrand)



Verstopfung (nur kurzfristig anwenden)



Fußpilz,



Herpes,



Prellungen (Blaue Flecken),



Schuppen, Haarausfall.

Weitere Anwendungsbereiche sind Arthritis, Gicht, Ischialgie, Fibromyalgie, Rheuma und Probleme des Magens, der Niere und der Bauchspeicheldrüse sowie Arteriosklerose und Angina Pectoris.Aloe-Vera-haltige Zahncreme soll der Parodontitis entgegenwirken.Wissenschaftliche Belege der Wirksamkeit für diese Anwendungsgebiete fehlen allerdings.Bekannte Anfangs-Nebenwirkungen sind krampfartige Magen-Darm-Beschwerden, Verlust von Elektrolyten und allergische Reaktionen.Achtung!Bei gleichzeitiger Anwendung von Diabetesmedikamenten kann der Blutdruck abfallen.Aloe-Produkte nicht in der Schwangerschaft anwenden!barbarella, Bärbel Neuber, Ihre Fachkosmetikerin vor Ort in Wuppertal, steht Ihnen für Fragen zum Thema nach Terminvereinbarung zur Verfügung. http://www.barbarella-kosmetik.de . Auf Wunsch setze ich mich mit Interessenten in Verbindung.BABOR-Kosmetik-barbarella, Bärbel Neuber, Heckinghauser Str. 18, 42289 WuppertalDE227424982. Ansprechpartner Günter-Julius Neuber, mailto:gjneuber@online.de Ab sofort bin ich, barbarella-Kosmetik, ein alessandro Point und lacke auf Wunsch Ihre Nägel mit den Nagellack-Produkten "LAC SENSATION" und alessandro-Point "Striplac" auch in "French-Maniküre" in meinem Kosmetikstudio barbarella-Kosmetik-Studio in Wuppertal.Sie erreichen mich telefonisch unter:0202-2812772.Per Mail: mailto:bneuber@barbarella-kosmetik.de Meine Geschäftszeiten sind: Dienstags, Mittwochs, & Freitags von 10-18 Uhr,von 13-14 Uhr ist Mittagszeit.In Momenten voller Stress und Hektik ist etwas Zeit zur Ruhe und Entspannung essentiell. Lassen Sie mit mir den Alltag hinter sich und genießen Sie einige erholsame Stunden in meinem barbarella-kosmetik-Studio. Lernen Sie auf meiner Webseite mein umfassendes Programm für Körper und Seele kennen. Ich verwöhne Sie gerne und freue mich auf Ihren Besuch!Ich wiederhole hier die Aussagen meiner Kundschaft: "Frau Neuber, Sie sind die Beste im Tal!"Auf meiner Webseite stelle ich Ihnen meine Angebote vor, dann sollte einem Besuch in meinem barbarella-kosmetik-Studio nichts mehr im Wege stehen.Sollten Sie nicht in meiner Nähe zu Hause sein, ich habe einen Online-Shop im Web, auf dem Sie alle BABOR-Kosmetik-Produkte käuflich erwerben können:barbarellas BABOR-Kosmetik-Produkte-Shop. Auch da erfahren Sie alles über das Gesamtangebot des BABOR-Konzerns und alle dort erworbenen Produkte werden Ihnen ab 50 Euro Bestellsumme portofrei nach Hause geschickt!

Downloads zu dieser Pressemitteilung: