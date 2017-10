Hilfe für die Atemwege

Über 33 Millionen Behandlungsfälle wegen Erkrankungen der Atemwege werden jedes Jahr in Deutschland gezählt, Tendenz steigend.



Umwelteinflüsse tragen einen Großteil dazu bei, dass unsere Atemwege ständig in Kontakt mit Schadstoffen geraten. Feinstaub und Stickoxide sind gerade im Winter besonders gefährlich. Die Luft draußen ist kühl und trocken, die Heizung in den Räumen trocknet diese Luft noch weiter ab. Der Feinstaub kann jetzt besonders tief in die Lunge eindringen und die Flimmerhärchen arbeiten bei der Trockenheit nur nicht eingeschränkt. Die Atemwege sind anfällig für Bakterien und Viren.



Hilfe verspricht Urlaub am Meer, das geht auch zu Hause. Wir können zwar nicht die Luft vor unserem Fenster verändern, aber in unseren Schlafräumen. PortaMare® führt die Luft über eine hochkonzentrierte und natürliche Solelösung. So wird sie vor dem Einatmen gereinigt. Zudem werden Salzkristalle an die Luft abgegeben, die beim Einatmen ganz natürlich die Schleimhäute befeuchten. Der Effekt: die Atemwege können sich mit jedem Atemzug im Schlaf erholen.



Das System PortaMare® schafft ein natürliches Meeresklima im Schlafzimmer.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.portamare.de.



Über das Produkt PortaMare®:



PortaMare® ist ein Medizinprodukt. Durch einen kontinuierlichen Luftstrom wird die Oberfläche einer natürlichen und hochdosierten Solelösung in einer Schale in Bewegung gesetzt. Die Luft wird hierbei gereinigt und kleine Salzkristalle werden an die Umgebungsluft abgegeben. Diese befeuchten beim Einatmen die Schleimhäute. Das System wird neben dem Bett aufgestellt und schafft so im Schlafbereich ein natürliches Meeresklima.



PortaMare® hat sich bei Kindern und Erwachsenen bewährt, die unter Beschwerden der Atemwege leiden.





Über PortaMare® GmbH



Die PortaMare® GmbH ist ein Inhaber geführtes Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert hat. Im Vordergrund stehen hierbei Produkte, die bei Atemwegserkrankungen eingesetzt werden.

