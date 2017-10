Home Health Relations Verband Freier Psychotherapeuten Pressekontakt: Lister Str. 7 30163 Hannover Tel: 0511/388 64 24 Fax: info@vfp.de http://www.vfp.de

Meldungen dieses Unternehmens: Psychologische Online-Fernberatung [12.10.17, 15 Uhr] Psychologische Online-Fernberatung (press1) - München, 12. Oktober 2017: Der Verband Freier Psychotherapeuten (VFP) setzt bei psychologischer Online-Fernberatung auf mentavio.com



Immer mehr Ratsuchende entscheiden sich für die Vorteile einer psychologischen Begleitung auf digitalem Weg: Räumliche Unabhängigkeit, flexible und schnelle Verfügbarkeit. mentavio bietet allen VFP Mitgliedern sein Tool für eine sichere, variable und effiziente Online-Beratung.



Den Zugang zu psychologischer Beratung empfinden Ratsuchende oft aus vielerlei Gründen als zu mühsam und beschwerlich. Sie wünschen sich, den Psychotherapeuten ihres Vertrauens auswählen zu können, ganz unabhängig vom Standort. Die Lösung ist die flexible Online-Beratung: für Klient und Psychotherapeut erweist sich diese Standortunabhängigkeit von großem Vorteil. mentavio vereinfacht den Zugang zu einer professionellen psychologischen Beratung.

Auch Dr. Werner Weishaupt, Präsident des VFP, ist von den neuen Kooperationsmöglichkeiten begeistert: "Wir möchten rat- und hilfesuchenden Menschen ein Stück entgegen kommen - gerade in einer Situation, in der sie nach wie vor viele Monate auf einen regulären Therapieplatz beim ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten warten müssen. Ihre Probleme warten aber nicht, sondern spitzen sich in der Zwischenzeit oft sogar zu", fasst Weishaupt die Erfahrungen seiner Kollegen zusammen. "Wir haben nun in mentavio einen seriösen Partner gefunden, bei dem Sicherheit und Vertraulichkeit der Kommunikation absoluten Vorrang haben. Bei längst nicht allen online-Beratungsdiensten ist das der Fall, weil die Verschlüsselung des Austausches unzureichend ist. Bei mentavio dagegen ist sie perfekt, so dass wir uns auf die Kooperation freuen!"

mentavio ist eine Plattform für psychologische Beratung, Coaching und Therapie via Internet. Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut oder Heilpraktiker für Psychotherapie können über mentavio.com neue gewinnen und Ihren Patienten eine zeitgemäße, sichere und bequeme Onlineberatung anbieten - unabhängig vom Standort. Der Download zusätzlicher Software ist nicht erforderlich.

Weitere Information unter http://www.mentavio.com





Der VFP ist eine berufsständische Vereinigung von Psychotherapeuten und Psychologischen Beratern. Er ist politisch und in Bezug auf Schulmeinungen und Strömungen bestimmter psychologischer Erklärungsmodelle und psychotherapeutischer Verfahrensweisen ungebunden.

