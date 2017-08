NEW YORKER Fashion präsentiert den Künstler MAGNUS

Der Fashion Mode Konzern NEW YORKER, mit über 1.000 Filialen in 40 Ländern, präsentiert ab dem 28.08.2017 exklusiv den Künstler MAGNUS mit seiner aktuellen Single "Givin`It Up". Der Konzern mit einer jungen Zielgruppe zwischen 12 - 32 Jahren spielt ab sofort die aktuelle Magnus Single 6 mal täglich in seinen Filialen in voller Länge und Präsentiert MAGNUS auf seiner Homepage und in seinen News Lettern Millionen Kunden.

Magnus ist mit über 12 Millionen Klicks im Internet in den sozialen Medien der Newcomer des Jahres. In nur 15 Monaten veröffentlichte der Künstler sage und schreibe 6 Singles, ein Album mit 16 Songs und 12 Musikvideos. Vermarktet wird das eigene Plattenlabel DM- Magnu music über die Sony Music Entertainment. Nach dem Deal mit Sony gelang Magnus mit New Yorker bereits der zweite Mega Deal mit einem der großen internationalen Global Player der Weltweit tätig sind.



Das Multi Talent textet und komponiert seine Songs nicht nur selber sondern er spielt auch mehrere Instrumente, schreibt die Drehbücher seiner Musikvideos und produziert alles selber. Hierdurch hat Magnus eine Unabhängigkeit die es in der Musikbranche nur noch sehr selten gibt. Zu Weihnachten erscheint ein kleines Weihnachtsalbum als EP und bereits 2018 veröffentlicht Magnus sein zweites Album. http://www.musicmagnus.com



GIVIN` IT UP Music video by Magnus: https://www.youtube.com/watch?v=s1HwM9mnPBc





DM- Magnu music ist ein Deutsches Plattenlabel Distributed von Sony Music Entertainment. Das Label produziert und veröffentlicht Musik genauso wie Musikvideos.