Mit einem Magento 2 Onlineshop der Immerce GmbH startet TIMEZONE frisch in die Zukunft

(press1) - 25. Januar 2021 - Mit dem Golive eines rundum verbesserten Magento 2 Shops legte TIMEZONE den Grundstein für einen erfolgreichen Auftritt im Electronic Commerce. Der neu und responsiv gestaltete Magento 2 Shop von TIMEZONE begrüßt den Besucher direkt mit hochauflösenden Bildern und einem klaren Design.



Im Zuge dieses Projektes wurden viele verschiedene Arbeitspakete strategisch geplant und strukturiert abgearbeitet. An erster Stelle ist hierbei die Migration der Daten und Erweiterungen aus dem Magento 1.9 Webshop zum Magento 2.0 Onlineshop zu nennen.



Neben Informationen zu bestehenden Produkten wurden auch zahlreiche Funktionen und Features in das neue System übertragen. Bei der Implementierung und Programmierung von zusätzlichen Erweiterungen wurde stets auf eine Verbesserung der Benutzererfahrung und eine Vereinfachung der Geschäftsprozesse geachtet.



Beispielsweise wurde eine intelligente Filterfunktion im Shop eingebunden, mit welcher der Kunde gezielt nach Produkten mit der gewünschten Größe oder Farbe suchen kann. Außerdem werden nun verschiedene, gängige Zahlungsmittelanbieter für einen bequemen Check-Out angeboten.



Ferner wurde eine Schnittstelle zu dem ERP-System Navision AX von der Immerce GmbH programmiert. Von der Bestellung bis hin zum Versand und Kundenservice sind alle Geschäftsprozesse im neuen Warenwirtschaftssystem hinterlegt und für die Gegebenheiten im E-Commerce optimiert. Somit können viele Aufgaben der Warenwirtschaft automatisiert ablaufen und mittels der vorgegebenen Stammdaten verwaltet werden.



Parallel zur Datenmigration erfolgte die Entwicklung eines neuen attraktiven User Interfaces für eine überzeugendere User Experience. Mit dem übersichtlich gestalteten Seitenmenü können Kunden schnell zu den gewünschten Bereichen navigieren.



Auch sorgt eine systematische Kategorisierung der Produkte nach Produktart und Zielgruppe für einen sauber in Kacheln angeordneten Produktkatalog. Die Artikel selbst überzeugen mit professionellen Fotografien in verschiedenen Ansichten.



Um den Magento Shop auf allen Endgeräten optimal darstellen zu können, wurde der komplette Internetauftritt responsiv programmiert. Webdesigner verwenden den Begriff responsive für Webseiten, die sich automatisch an die Displaygröße des verwendeten Geräts anpassen. Dafür werden den anzuzeigenden Elementen auf der Onlineseite Prozentwerte zugewiesen, die sie in Bezug auf die Displaygröße einnehmen dürfen.



Im Bereich Hosting setzt die Immerce GmbH auf LiteSpeed Webserver mit integriertem LiteMage Caching. Die LiteSpeed Server arbeiten mit einer eventgesteuerten Architektur, was für beschleunigte Antwortzeiten und die effizientere Nutzung der Speicherkapazitäten sorgt. Auch die Skalierbarkeit der Server ist durch die bereitgestellte Programmarchitektur in alle Richtungen möglich.



Das Geschäftsführer-Duo, bestehend aus Frank Müns und Andreas Hagspiel, zog folgendes Fazit aus dem abgeschlossenen Projekt:



"Die größte Challenge für die Immerce GmbH im TIMEZONE-Projekt war die Programmierung der Schnittstelle von Magento 2 zum ERP-System. Dabei war es das Ziel die Verbindung der Systeme von Seiten Magento 2 aus herzustellen, ohne die Schnittstellenkonfiguration des ERP-Programms Navison anpassen zu müssen.

Besonders Spaß gemacht hat uns die Zusammenarbeit mit dem freundlichen Team von TIMEZONE. Wir freuen uns auf eine weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit und die nächsten, spannenden Projekte."



Möchten Sie weitere Einblicke in den Magento Shop und die Leistungen der Immerce GmbH erhalten, folgen Sie einfach diesem Link: https://www.immerce.de/referenzen/magento-shop-timezone/



Über die Immerce GmbH:



Die Immerce GmbH ist Ihre persönliche Webagentur für die Gestaltung Ihres individuellen Internetauftritts. Wir unterstützen Sie bei der Konzeption, Planung, Umsetzung sowie Wartung von Online-Shops und Webpages.



Auch die Optimierung Ihrer Homepage im Sinne von SEO - Search Engine Optimization - gehört zu unserem Leistungsportfolio. Bereits seit 2011 entwickeln wir für unsere Auftraggeber Magento-Shops und Homepages, welche auf die verschiedensten Zielgruppen ausgerichtet sind.



Zu unseren Webshop-Projekten zählen wir die Entwicklung von Multi-Store-Lösungen für D2C, B2B und B2C mit Anbindung an Microsoft Navision und weiteren ERP-Systemen.



Ebenso gehört das Design von ansprechenden und übersichtlichen Homepages zu unseren Kernaufgaben. Dabei steht die User Experience immer im Vordergrund.



Zu unseren bisherigen Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen aber auch öffentliche Institutionen und Selbstständige.

