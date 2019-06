Home Entertainment ingenieurweb.de - Ziegeler Medien GmbH Pressekontakt: Sascha Ziegeler Alte Wilhelmstr. 17 75015 Bretten Tel: 07252/5869520 Fax: info@ingenieurweb.de http://ingenieurweb.de

Meldungen dieses Unternehmens: INGENIEURWEB.DE - ausgezeichnet! [05.06.2019, 11 Uhr] INGENIEURWEB.DE - ausgezeichnet! (press1) - 5. Juni 2019 - Focus-Business: INGENIEURWEB gehört zu den TOP-KARRIEREPORTALEN 2019 Deutschlands.



Bestnoten "ausgezeichnet" und "sehr gut"



INGENIEURWEB, die Onlinejobbörse für Ingenieure & Technik gehört zu den TOP-Karriereportalen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, die das Marktforschungsunternehmen Statista für das Nachrichtenmagazin Focus durchgeführt hat.



Gerade bei den Bewerber und Personalverantwortlichen genießt INGENIEURWEB einen guten Ruf. Die Befragten Kandidaten beurteilten mit "ausgezeichnet", und die Personalverantwortlichen mit "sehr gut".



Gerade bei der Weiterempfehlungsrate der Bewerber liegt INGENIEURWEB mit einer "sehr hohen Weiterempfehlungsquote" klar vorne.



Sascha Ziegeler, der Betreiber von INGENIEURWEB, und Geschäftsführer der ZIEGELER MEDIEN GmbH, sagt über das erfreuliche Abschneiden: "Wir freuen uns, über das gute Ergebnis. Es ist gleichzeitig eine Anerkennung unserer langjährigen Leistung im E-Recruiting. Gerade im Nischenbereich haben wir uns klar fokussiert, und sprechen hier gezielt Fachkräfte an. In Deutschland zählen wir seit Jahren zu den TOP-Jobbörsenbetreibern. Der persönliche, direkte und unkomplizierte Kontakt zu unseren Kunden, und zu den Bewerbern haben wir nicht aus den Augen verloren. Jahrelange Kundentreue spiegelt dieses auch wieder. Natürlich sind alle unsere Karriereportale mobil aufrufbar, und unsere Anzeigen werden zusätzlich über Social Media Kanäle und Social Business Portale gefunden. Ebenso findet man unsere Stellenanzeigen auf Google4Jobs."



Die Liste der empfehlenswerten Karriereportale basiert auf Befragungen von Personalverantwortlichen in Unternehmen, externen Personaldienstleistern und Kandidaten, die Jobportale für die Jobsuche verwenden.



Die Befragung wurde über das Karrierenetzwerk XING und Online-Access-Panels durchgeführt.



Focus-Business "Gehalt & Karriere 2019" erschien am 21.Mai 2019. Das Magazin informiert unter anderem über die Erfolgsrezepte der gelisteten Unternehmen, beleuchtet mit serviceorientierten Schwerpunkten die großen digitalen Trends und ihre Treiber und behandelt die relevanten Karrierefragen unserer Zeit.



INGENIEURWEB wird betrieben von der inhabergeführten Medienagentur ZIEGELER MEDIEN GmbH, mit Sitz in Bretten (Baden-Württemberg). Die Ziegeler Medien GmbH zählt seit Jahren zu einer der größten Branchen-Jobbörsenbetreiber in Deutschland. Eine Übersicht über alle Jobbörsen findet man auf der Seite: JOBBÖRSENWELT.DE.



ZIEGELER MEDIEN. Wir sind Jobbörsen.

INGENIEURWEB - Jobbörse für Ingenieure & technische Fachkräfte.



Firmenkontakt



ingenieurweb.de - Ziegeler Medien GmbH

Sascha Ziegeler

Alte Wilhelmstr. 17

75015 Bretten

07252/5869520

mailto:info@ingenieurweb.de

http://www.ingenieurweb.de





Pressekontakt



Ziegeler Medien GmbH

Sascha Ziegeler

Alte Wilhelmstr. 17

75015 Bretten

07252/5869520

mailto:info@ingenieurweb.de

http://www.ingenieurweb.de Downloads zu dieser Pressemitteilung: INGENIEURWEB.DE Dateityp: jpg

Größe: 171 KByte Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2019 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

Originaltexte werden unter ausschließlicher Verantwortung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht. www.ibusiness.de - mobile.ibusiness.de - ibu.si - www.press1.de - www.video1.de -