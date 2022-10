Carmen Bickle übernimmt Geschäftsführung der Across Systems GmbH

Karlsbad, 04.10.2022. Mit Wirkung zum 01. Oktober 2022 hat Carmen Bickle die Geschäftsführung der Across Systems GmbH übernommen.

"Mit Carmen Bickle gewinnen wir eine erfahrene Kollegin zurück. Ihre Expertise in der Softwarebranche wird sie gewinnbringend für die Across Systems einsetzen." erläutert Olaf Mahl, Regional Operations Director der Volaris-Group. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carmen Bickle die bereits begonnene Weiterentwicklung unseres strategischen Produktportfolios vorantreiben werden."



"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Geschäftsführerin der Across Systems" ergänzt Bickle. "Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit dem Across-Team für unsere Kunden deutliche Mehrwerte generieren und unser Geschäft weiter ausbauen werden."