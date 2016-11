relaunch Konferenz - Strategien und Lösungen für die digitale Transformation

(press1) - 25. November 2016 - Web Business - Web Optimierung - Digitale Tranformation



Die relaunch Konferenz am 20. Februar 2017 in Berlin ist ein Pflichttermin für Web-Verantwortliche, die Webseiten, Web-Projekte und Ihr digitales Business optimieren müssen.



Unternehmen sehen sich zunehmend vor die Herausforderung gestellt, ihr Geschäft digital zu transformieren. Wer es versäumt, Unternehmensstrategie und Geschäftsprozesse den Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen, riskiert den Anschluss an den Wettbewerb zu verpassen.



Daher bietet Die relaunch Konferenz ein kompaktes Wissens-Update rund um Trends, Strategien und Lösungen, die digitale Geschäftsmodelle verbessern und zukunftsfähig ausrichten. Das Programm zeigt u.a.

- Welche Trends die Wettbewerbsposition beeinflussen.

- Welche technologischen Entwicklungen im Blick behalten werden müssen.

- Wie man mit einem kontinuierlichen Relaunch Zeit und Geld spart.





Die Teilnehmer erhalten wertvolle Insights, Tipps und praktische Anleitungen von renommierten Experten aus den Bereichen:

- Strategie und Trends (Web-Strategie, Digitale Transformation, Technologien)

- Online Kommunikation (Content Strategie, Content-Redaktion, Social Media)

- Onpage Optimierung (SEO, Usability, Conversion Optimierung, Design)

- Digitales Marketing (Content Marketing, Personalisierung, CRX)





Wir konnten dafür einige der bekanntesten und renommiertesten Experten der deutschen Online Szene gewinnen z.B:

- Felix Beilharz, "einer der führenden Berater für Online-Marketing" (RTL)

- Björn Tantau, Referent und Experte bei ZDF, RTL, Deutsche Welle

- Dr. Kerstin Hoffmann, eine der bekanntesten Kommunikations-Beraterinnen

- Niels Dörje, nominiert mit dem "OC Award" von Google (for innovation at Google)

und viele mehr…

https://relaunch-konferenz.de/programm





Wir würden uns über eine Berichterstattung zu dieser zukunftsweisenden Konferenz sehr freuen und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie sich für die Veranstaltung akkreditieren möchten.



Termin: 20. Februar 2017

Ort: Swissotel Berlin

http://www.relaunch-konferenz.de

Kontakt: mailto:stefan.heuser@infopark.de