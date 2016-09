Home IT/Technik/Interaktiv luna-park GmbH Pressekontakt: Markus Vollmert Siegburger Str. 231 50679 Köln Tel: Fax: m.vollmert@luna-park.de http://www.luna-park.de

Meldungen dieses Unternehmens: Lunapark als Google Analytics Partner mehrfach zertifiziert [30.09.16, 12 Uhr] Lunapark als Google Analytics Partner mehrfach zertifiziert (press1) - 30. September 2016 - Der Markt im Digital Sektor mit Agenturen unterschiedlicher Spezialisierungen und Angebote lässt sich schwer filtern. Somit haben Unternehmen auf der Suche nach dem richtigen Lösungsanbieter für ihre Fragestellungen kaum Unterstützung. Wer bietet ihnen das, was sie suchen? Wer garantiert die entscheidende Qualität, das Knowhow und die Erfahrung? Und wie lässt sich das überhaupt nachweisen?

Auf Grund dieser Fragen und Anliegen im Markt hat sich lunapark entschieden, das aufwändige Zertifizierungsverfahren zu durchlaufen, Fallstudien einzureichen, Tests zu absolvieren und in persönlichen Gesprächen umfangreiche Prozesse offen zu legen. Das Analytics Team der Digital Marketing Agentur hatte dabei immer als Ziel, seine Arbeit transparent und klar für den Kunden und Google zu kommunizieren.



Das Resultat ist die Auszeichnung von Google als Experte in Analytics: Google Analytics Certified Partner, Google Tag Manager Certified Partner und Analytics Premium Authorized Reseller.



Die Zertifizierungen garantieren den Analytics-Profis intensiven Support direkt aus erster Google-Hand, den direkten Kontakt und Ansprechpartner bei Google und die Teilnahme an exklusiven Workshops. Aktuelle Entwicklungen und Trends gibt es unmittelbar und aus der Quelle. Somit profitieren die Kunden als eine der ersten von möglichen Veränderungen und Weiterentwicklungen. Mit dem Tag Manager, Optimize und Data Studio als aktuelle Neuerungen in der Analytics 360 Suite erweitert Google das Portfolio für Online-Marketeers. Und die lunapark Kunden sind von Beginn an 'up to date' mit den Trends.



Lunapark entwickelt Implementierung und Tracking-Konzepte und interpretiert die Nutzerdaten gemeinsam mit seinen Kunden. Der Google Analytics 360 Reseller bietet neben dem anerkannten Vertrieb des Premium Produkts Schulungen und Workshops an. Der Fokus in der Arbeit liegt neben der korrekten Datenerfassung auf der Datenanalyse und der spezifischen Auswertung und dem Reporting, basierend auf den Fragestellungen des Kunden. Unternehmen mit großen Websites, riesigen Datenmengen und komplexen Anforderungen wissen die höheren Datenlimits und die enge Unterstützung durch Analytics-Experten und den Google Support zu schätzen.



Als eine von wenigen Agenturen im deutschsprachigen Raum ist lunapark auch Google Tag Manager zertifiziert. Die Verzahnung der beiden Tools Google Analytics und Google Tag Manager bietet den Vorteil, dass nicht nur das Tracking Konzept, sondern auch die direkte Umsetzung durch den Tag Manager aus einer Hand erfolgen kann. Somit können besondere Anforderungen im Tracking-Bereich erfüllt und das Debugging fehlerhafter Trackings schnell und reibungslos durchgeführt werden.



"Wir arbeiten nicht anders als vorher und haben auch keine magischen Fähigkeiten neu erlernt", kommentiert lunapark Geschäftsführer Markus Vollmert die Zertifizierung. "Doch es ist sehr wichtig, dass wir unsere Expertise nach außen nachweisen können und mit Google noch enger und partnerschaftlicher zusammenarbeiten. Es ist eine starke Teamleistung, die uns stolz macht."



Neben den Analytics Zertifizierungen ermöglicht die Auszeichnung als Google AdWords Premium Partner die übergreifende Unterstützung zu Kampagnen. Diese Zertifizierung erlangte lunapark ebenfalls in diesem Jahr im Zuge des neuen Google Partnerprogramms; zuvor trug die Agentur bereits viele Jahre das Gütesiegel der Google AdWords Partner.



Lunapark ist als Digital Marketing Agentur spezialisiert auf Google Analytics, Search (SEO) und Advertising (SEA).

Das 25-köpfige Team setzt internationale SEO/SEA Projekte in mehr als 10 Sprachen um und unterstützt Kunden bei Webanalyse-Projekten in der Implementierung, der Analyse und dem Reporting. lunapark ist Google Analytics Certified Partner, Google Tag Manager Certified und Premium Reseller sowie offizieller Google Premium Partner für AdWords und BVDW SEO zertifiziert.



Search & Analytics seit 1998



