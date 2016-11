Mit dualem Studium in die Webentwicklung

(press1) - 9. November 2016 - Damit der E-Commerce in Deutschland weiter boomt, bedarf es neben einem ansprechendem Frontend, dem richtigen Produktsortiment und attraktiven Preisen auch fähiger Webentwickler. Diese legen hinter den Kulissen die Grundlage für sichere und benutzerfreundliche Onlineshops. Doch IT-Fachkräfte sind Mangelware. TUDOCK unterstützt die Nachwuchssicherung durch ein duales Studienplatzangebot.



Zum Wintersemester 2017 bietet die E-Commerce-Agentur TUDOCK in Kooperation mit der HAW Hamburg wieder einen Platz für das Studium der Angewandten Informatik in dualer Form. Denn Ausbildungsangebote, die auf die konkreten Anforderungen im E-Commerce vorbereiten, sind rar. Mit der zweigliedrigen Ausbildung bei TUDOCK und an der HAW erhalten die Studierenden fundierte theoretische und praktische Grundlagen für die Software-Entwicklung. Neben dem Studium sichern Praxisphasen im Unternehmen die Ausbildung zum Webentwickler für E-Commerce-Anwendungen. Das Unternehmen legt Wert darauf, die Studierenden möglichst früh in die agile Software-Entwicklung einzubinden. Geschäftsführer Niels Pahlmann erklärt: "Durch die Zusammenarbeit mit dem Team können die Studierenden am besten von der Erfahrung ihrer Kollegen profitieren. Unsere Qualitätssicherung weckt zudem von Anfang an das Bewusstsein für sauberen Code - und die Arbeit an realen Aufgaben motiviert zusätzlich."



Absolventen eines dualen Studiums haben wegen der bereits vorhandenen Berufserfahrung sehr gute Jobaussichten. Zwar stellen die Praxisphasen im Unternehmen eine zusätzliche Belastung dar, finanzieren aber durch das geregelte Ausbildungsgehalt auch das Studium. Außerdem unterstützen feste Ansprechpartner bei TUDOCK bei der Organisation und Weiterbildung.



Interessierte Schülerinnen und Schüler, die eine Karriere als Webentwickler anstreben, können sich ab sofort per E-Mail an mailto:jobs@tudock.de um den dualen Studienplatz bewerben.

TUDOCK organisiert und leitet seit Juli 2015 den Magento Stammtisch Hamburg. Außerdem teilt das Unternehmen im TUDOCKBLOG seinen Erfahrungshorizont.