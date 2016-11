Einladung zum 32. Magento Stammtisch Hamburg

(press1) - 9. November 2016 - Am Mittoch, den 16.11.2016, geht es weiter mit dem Magento Stammtisch Hamburg bei TUDOCK. Zur Ausgabe 32 öffnet die Hamburger Magento Agentur von 19:00 bis 22:00 Uhr ihre Türen im Holländischen Brook 2. Themen des Abends sind Magento Analytics und Suchlösungen für Magento-Shops:



Magento Analytics



Am 01.08.2016 verkündete Magento den Erwerb von RJMetrics, "a powerful cloud-based analytics solution for digital commerce merchants". Das nun Magento Analytics benannte Produkt soll Magento-Kunden bessere E-Commerce-Berichte liefern und zielgerichtete Analysen innerhalb Magento Admin erlauben. Wir wollen wissen: Was kann die Lösung? Vortrag per Livestream von Robert J. Moore, Head of Magento Analytics.



Suchlösungen für Magentoshops



Während Magento 2 EE auf Elastic Search setzt, lässt die Standardsuche der Magento Community Edition mitunter Wünsche offen. Abhilfe schafft die Integration eines Suchmoduls (z.B. basierend auf Solr) oder die Anbindung eines externen Suchanbieters. Michael Wolf von TUDOCK wird erklären, welche Anforderungen die Onsite Search im Onlineshop mindestens erfüllen sollte, wo die Magento-Suche an ihre Grenzen stößt und welche alternative Lösungen für die Integration in Magento in Frage kommen.



Der Eintritt ist wie immer kostenlos. Zur Stärkung hält TUDOCK Getränke und Suppe bereit.



MSTHH 32, 16.11.2016, 19:00 - 22:00 Uhr, Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg

ANMELDUNG über Xing, Meetup oder per E-Mail an mailto:info@tudock.de

