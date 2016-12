RaboDirect entscheidet sich für shift als strategischen Digitalpartner

(press1) - 14. Dezember 2016 - Im Pitch um den digitalen Lead für die Weiterentwicklung der Digitalstrategie und der Webseite von RaboDirect Deutschland hat sich die holländische Direktbank für den Digitalspezialisten shift entschieden. Die Bank stellt sich damit digital neu auf und setzt ab sofort auf innovative Methoden des Service Design. shift überzeugte mit einer schlüssigen, zukunftsorientierten Gesamtstrategie.



Das erste Projekt in der langfristig angelegten Zusammenarbeit ist die phasenweise Neuerstellung der RaboDirect-Website in Deutschland. Die Bank-Website zu überarbeiten erfordert viel Feingefühl für die Zielgruppe des Unternehmens. In den Projektablauf integrierte frühe User-Tests mit Prototypen gewährleisten die passgenaue Lösung und die Akzeptanz des Relaunches beim Nutzer.



Für eine Direktbank ist eine moderne Website für Kundengewinnung und Kundendialog im Internet der wichtigste Touchpoint, der auf allen Endgeräten optimal funktionieren muss. Für die holländische Finanz-Marke geht es darum, ihre Werte besser und verständlicher erlebbar zu machen und für eine deutlich bessere User Experience und damit Conversion zu sorgen. Die Zusammenarbeit mit der Klassikagentur LLR aus Hamburg sorgt dabei für eine ganzheitliche Ausrichtung der Maßnahmen.



Sabine Reinert, Marketingleiterin RaboDirect Deutschland: "Mit shift haben wir den perfekten Partner für die Transformation der digitalen Kommunikation von RaboDirect Deutschland gefunden. Die Mischung zwischen echter Beratung, punktgenauer Kreation und strategischem Fit hat uns rundum überzeugt."



Dorothea Feurer, Geschäftsführung Beratung shift: "Die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Wenn es zu Beginn einer Kundenbeziehung zügig gelingt bei Kunde und Agentur ein gemeinsames Verständnis für Arbeitskultur und Prozesse hervorzurufen, ist das schon die halbe Miete für eine bereichernde Zusammenarbeit."



shift deckt für RaboDirect das komplette Spektrum der digitalen Leistungen ab: Strategische Beratung, UX und Visual Design, untermauert mit Methoden des Service Design, und die technische Realisierung der Benutzeroberflächen. Es werden Methoden für agile Projektarbeit eingeführt und kollaborative Werkzeuge genutzt, die die Zusammenarbeit im Gesamtteam fördern.



Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit sind bereits für 2016 geplant.



shift ist eine Digital-Agentur die mit strategischer Beratung, kreativer Exzellenz und technologischer Qualität für hochwertige Ergebnisse steht. Die Agentur ist 2014 aus der Fusion der 1997 gegründeten Agentur BlueMars mit shift hamburg hervorgegangen und unterhält Standorte in Frankfurt und Hamburg. Das Team aus 30 Digital-Spezialisten entwickelt Projekte für Entega, Frankfurter Buchmesse, Hyundai, PricewaterhouseCoopers, Rabobank, Societaets Medien, Swarovski, Union Investment und Vodafone (Stand Winter 2016).