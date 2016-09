Mit der 5ForWin-App Tipps für die Bundesliga abgeben und 17.000 ¤ gewinnen

(press1) - München, 08. September 2016 - Pünktlich zum Start der Bundesliga Saison 2016/17 ist das Münchner Startup Haga Services mit der neuen Gratis-Tippspiel-App "5ForWin" am Start. Nutzer können für jeden Bundesliga-Spieltag Tipps abgeben. Liegen sie bei 5 von 9 Tipps richtig, gewinnen sie den Jackpot über 500 ¤ pro Spieltag.



Für die Teilnahme registrieren sich Tippspieler per Email oder facebook über www.5forwin.de. Die Teilnahme ist kostenlos und Nutzer müssen selbst keinen Einsatz abgeben. Nach der Anmeldung können Tipps für die Bundesliga Spieltage abgegeben werden.



Die Regeln sind einfach: An jedem Spieltag der Fußball-Bundesliga gibt es neun Spiele. Über die App können Nutzer bis 30 Minuten vor Spielbeginn die Spielergebnisse tippen und müssen bei mindestens 5 davon richtig liegen.



Pro Spieltag ist ein Gewinn in Höhe von 500 ¤ angesetzt. Die Gewinnausschüttung erfolgt zum Ende jeden Spieltags und der Jackpot wird unter den Gewinnern verteilt, wenn mindestens ein Spieler mit seinen Tipps richtig lag. Ansonsten wird der Jackpot auf den nächsten Spieltag aufgerechnet und kann so über die Saison auf bis zu 17.000 ¤ anwachsen.



Neben der Möglichkeit, Tipps abzugeben und zu gewinnen, können sich Nutzer auch mit Kollegen und Freunden messen. Die App hat eine Highscore-Funktion, für kleine und große Erfolge werden Badges verliehen und man hat die Möglichkeit, Tippgruppen zu gründen.



Die App ist momentan als Web-App verfügbar. Versionen für Android und iOS folgen im Lauf der Bundesliga Saison. Mehr Informationen und Teilnahme unter www.5forwin.de.





Haga Services wurde von Lutz Gaedtke und Sören Hackmann gegründet. Das junge Unternehmen aus München ist spezialisiert auf Beratung und Social Media Marketing für Profi-Sportler.

