FACT-Finder dank Web Components jetzt noch schneller in Online-Shops integrierbar

Features der fehlertoleranten Suche lassen sich ab sofort über vorgefertigte HTML-Bausteine einbinden



(press1) - Pforzheim, 13. September 2016 - FACT-Finder, die in Europa meistverkaufte eCommerce-Lösung für Suche und Navigation, ermöglicht ab sofort eine noch schnellere Integration: mit Hilfe von Web Components. Dabei handelt es sich um HTML-Bausteine zur Darstellung von Funktionen im Browser - eine Integrationsart, die beispielsweise auch für das Einbinden von YouTube-Videos oder Google-Karten genutzt wird.



Die FACT-Finder Web Components lassen sich per "Copy & Paste" direkt in eine Shop-Seite einbetten, unabhängig davon, welches Shop-System genutzt wird. Online-Händler profitieren dadurch von kürzeren Projektzeiten und einem schnelleren ROI. Zudem können sie Frontend-Anpassungen und A/B-Tests deutlich einfacher realisieren.



"Unsere Messungen ergaben, dass die Web Components den Integrationsaufwand von FACT-Finder um bis zu 98 Prozent senken", erklärt Albert Pusch, Marketingleiter von FACT-Finder. "Davon profitieren sowohl Shop-Betreiber, die unsere Lösung erstmals integrieren, als auch Bestandskunden, die zusätzliche Module einsetzen möchten."



Auch wenn es um Software-Updates geht, sparen sich Händler laut Pusch einigen Aufwand: "Die Web Components vereinfachen den Release-Wechsel auf eine neue FACT-Finder-Version. Zudem stellen sie sicher, dass im Fall eines Shop-Updates alle Funktionen der Suchlösung uneingeschränkt erhalten bleiben."



Über FACT-Finder

FACT-Finder - eine Technologie der Omikron Data Quality GmbH - ist die europaweit meistverkaufte eCommerce-Software für Produktsuche, Navigation, Merchandising, Personalisierung und Recommendation. Sie wird sowohl von Handelsketten wie Media Markt, Conrad Electronic und OBI genutzt als auch von Online Pure Playern wie Mytheresa und Bergfreunde. International kommt FACT-Finder in mehr als 1.600 Shops zum Einsatz.



Ob online, mobile oder auf Terminals im Laden: Wo immer Kunden nach kaufrelevanten Informationen suchen - FACT-Finder spielt die richtigen Daten aus und unterstützt so selbst anspruchsvolle Omnichannel-Strategien. Kurz nach Integration der Technologie lassen sich Umsatzsteigerungen von bis zu 33 Prozent im Online- und 125 Prozent im Mobile-Shop erzielen.





Presse-Kontakt:

Dr. Burkhard Schäfer (Pressesprecher)

Tel. 07231 / 12597-201

E-Mail: mailto:burkhard.schaefer@omikron.net