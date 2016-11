netzkern gestaltet neue nwb.de mit Sitecore

(press1) - 21, November 2016 - netzkern hat die zentrale Informationsplattform des Verlags für Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und Rechnungswesen nutzerfreundlich und für alle Endgeräte optimiert (responsiv) gestaltet. Im Zuge des Relaunch haben die Wuppertaler Web-Spezialisten die über Jahre gewachsenen NWB-Inhalte und -Angebote geordnet und die Marke NWB stärker in den Fokus gerückt. www.nwb.de schafft als intuitiv nutzbarer Einstiegspunkt zu den NWB-Welten schnelle Orientierung. Unter der Dachmarke NWB bietet der Fachverlag ein breites, multimediales Angebotsspektrum, das zahlreiche Fachzeitschriften, Bücher, Datenbanken, Seminare u.v.m. umfasst.



netzkern hat die neue Website gestaltet und die Sitecore Experience Platform als technische Basis implementiert. Sitecore wird nun als Content Management System für einen Großteil der Angebote innerhalb des NWB Verlags genutzt. Das von netzkern implementierte State-of-the-Art System bietet der Redaktion modernste Möglichkeiten, um Inhalte kontextbasiert darzustellen und die Relevanz für jeden Nutzer zu steigern.



"Mit der Neugestaltung unserer Homepage www.nwb.de erzielen wir eine größere Reichweite mit unseren digitalen Angeboten und können außerdem unsere Marke deutlich in den Vordergrund rücken. Das regelmäßige Einspielen von interessanten und aktuellen Top-Themen auf unserer Homepage kommt insbesondere unserem Ziel nach, stets aktuelle und wichtige Nachrichten im Steuer- und Wirtschaftsrecht zu liefern. Die Nutzer profitieren von dem Relaunch durch eine übersichtliche Startseite und schnellen Einstiegen in die für sie wichtigen Bereiche wie beispielsweise unserer Datenbank oder dem Shop. netzkern hat uns auch bei diesem Projekt rundum gut beraten, sodass wir mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden sind", erklärt Mark Liedtke, Geschäftsführer des NWB Verlags.