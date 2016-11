netzkern auf Platz 1 im Arbeitgeber-Ranking der Internetbranche in Deutschland

(press1) - 10. November 2016 - Im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter im Markt scheint netzkern alles richtig zu machen: Die Agentur mit Wuppertaler Wuzeln und einem aufstrebendem Standort Hamburg hat es auf Platz eins im Arbeitgeber-Ranking der Internetbranche in Deutschland geschafft. "Wir tun viel für die Zufriedenheit unserer Kernkräfte. Angefangen von modernst ausgestatteten Bürolofts über diverse interne und externe Weiterbildungsangebote bis hin zur flexiblen Gestaltung der Arbeit und noch mehr. Wir sind stolz auf dieses tolle Abschneiden beim Arbeitgeber-Ranking", so Dr. Daniel Schulten, Vorstand von netzkern.

"Eine gute Bezahlung und viele Zusatzleistungen sind das eine. Was unsere Mitarbeiter besonders schätzen, ist der tolle Spirit bei uns im Kern. Wir sind alle sehr begeisterungsfähig und teilen den Spaß am gemeinsamen Erfolg. Eben leidenschaftlich digital", ergänzt Angela Schlenz, Head of Human Resources, netzkern AG.



Mit einem kununu Score von 4,70 von 5 möglichen Punkten stechen die Web-Spezialisten mit Standorten in Wuppertal und Hamburg klar unter den 145 gerankten Agenturen hervor. "Die Arbeitsatmosphäre wird als kollegial bis freundschaftlich beschrieben, gern fiebert man internen Events entgegen. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass die Arbeitsbedingungen mit 4,95 Punkten am besten bewertet sind. Lob gibt's obendrauf für Benefits, über die sich die Mitarbeiter besonders freuen: flexible Arbeitszeiten, Home Office, betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterevents", so das kununu Fazit. Hier geht´s zum Ranking: http://news.kununu.com/arbeitgeber-ranking-der-internet-und-multimedia-branche-in-deutschland



netzkern sucht ständig nach Verstärkung. Insbesondere der Standort Hamburg soll 2017 personell noch deutlich ausgebaut werden. Interessenten mit einschlägiger Erfahrung im Digital Business, Entwicklung (speziell Sitecore) sowie Design und Konzeption können unter http://www.netzkern.de/karriere mehr erfahren und sich bewerben.



kununu: Die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa



Volle Transparenz am Arbeitsmarkt - das ist die Vision von kununu. Mit über 1.375.000 Bewertungen zu mehr als 283.000 Unternehmen ist kununu die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa. Auf kununu.com bewerten Mitarbeiter, Bewerber und Lehrlinge Unternehmen unter anderem in den Kategorien Vorgesetztenverhalten, Karrierechancen und Kommunikation. Die Anonymität der Bewertungen, transparente Bewertungsstandards und die Sicherheit der Daten auf kununu sind seit 2015 auch vom TÜV Saarland zertifiziert.