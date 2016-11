netzkern frischt Noerr Website auf

(press1) - 28. Oktober 2016 - netzkern hat die Website von Noerr, einer führenden europäischen Wirtschaftskanzlei, überarbeitet. Die Wuppertaler Digitalspezialisten haben den Auftritt voll responsiv gestaltet und einige funktionelle Erweiterungen umgesetzt. Das Facelift-Design lieferte Ogilvy & Mather. Technische Basis von www.noerr.com ist die Sitecore Experience Platform.



Die Website www.noerr.com dient Interessierten als Schnittstelle zu den rund 500 Anwälten und Beratern bei Noerr. Eine technisch ausgeklügelte, sehr einfach nutzbare Persönlichkeitensuche unterstützt Interessenten dabei, mit einem Klick den richtigen Rechts- oder Wirtschaftsexperten zu finden. Ist der oder die in Frage kommende Experte/Expertin gefunden, kann sich der Interessent einen Lebenslauf als PDF mit Informationen über Kompetenzen, Werdegang, Sprachen und ausgewählten Publikationen der Person herunterladen.



Ein weiteres Highlight ist der personalisierte Newsletter "Noerr_news", der mit dem Sitecore Email Campaign Manager realisiert wurde. Mandanten bzw. Interessenten können aus 21 Rechtsgebieten und Branchen (z.B. Aktien- & Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht oder Versicherungen) ihren individuellen Newsletter zusammenstellen. "Mit den "Noerr_news" informieren wir gezielt zu den Rechtsthemen, die für unsere Abonnenten auch wirklich relevant sind - abgestimmt nach Rechtsgebieten und Branchen. Insgesamt gibt es über vier Millionen Möglichkeiten, seine persönlichen Noerr_news zusammenzustellen. So erhält der Abonnent unsere Expertise genau zu den Themen, die für ihn von Relevanz sind", erklärt Michael Kaupp, Online-Marketing-Manager bei Noerr. Ändern sich die Interessenschwerpunkte eines Abonnenten, kann er mit nur einem Klick in der Verwaltung seine persönlichen News neu selektieren.



Der Sitecore Email Experience Manager stellt die personalisierten Newsletter automatisiert aus redaktionellen Beiträgen der Practice Groups der Kanzlei zusammen. Der Versand erfolgt in HTML und als PDF. Das E-Mail-Marketing-Modul der Sitecore Experience Platform bietet den typischen Funktionsumfang einer Enterprise-Lösung. Michael Kaupp: "Unser Newsletterdienst kommt sehr gut bei unseren Abonnenten an, was auch die hervorragenden Kennzahlen belegen. Die Pflege der Website und das E-Mail-Marketing aus einer Lösung heraus betreiben zu können, spart uns Zeit und bietet uns tiefere Einblicke in die Customer-Journey. Die Sitecore-Expertise von netzkern ermöglichte eine rasche und professionelle Umsetzung unserer Anforderungen."