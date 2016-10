Magazin leidenschaftlichdigital #1 von der Internetagentur netzkern beleuchtet digitales Marketing

(press1) - 21. Oktober 2016 - Die Full-Service-Digitalagentur netzkern präsentiert in der Erstausgabe ihres gedruckten Kundenmagazins "leidenschaftlichdigital #1" eine große Bandbreite an interessanten Einblicken aus dem Digital Business, u.a. mit den folgenden Themen:



- Mehr Erfolg mit Digital Planning

- Was Sie vielleicht noch nicht über Google AdWords wissen

- Personaentwicklung international

- Storytelling küsst Commerce (Interview mit Feinkostproduzent Ramin Ghorban)

- Komplexität und Zufall (Interview mit Bestsellerautor und Kabarettist Vince Ebert)

- Potenziale von Sitecore (Interview mit Sitecore-CIO Philipp Heltewig)

- Internationale Websites im Griff (Beitrag von Lionbridge + Interview mit Jens Schüll von Uponor)

- Sinnlicheres Marketing (Interview mit Touchpoint-Expertin Anne M. Schüller)

- Groß im Kommen: Upwardly Responsiveness

- Eigenentwicklung statt Software von der Stange (Interview mit Golfer-Community-Betreiber Dawie Stander)



"Wir möchten unseren Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern gerne Denkanstöße und Hintergründe aus der facettenreichen digitalen Welt vermitteln. Dafür eignet sich neben unserem Blog blog.netzkern.de ein ansprechend gemachtes Magazin sehr gut. An der Stelle vielen Dank an die Autoren und das Team für ihre Beiträge und ihr leidenschaftliches Engagement!", erklären Dr. Daniel Schulten und Thomas Golatta, Gründer und Vorstände von netzkern.



Das Magazin wurde auf der dmexco, der weltweit führenden Messe und Konferenz der Digiconomy, präsentiert und wird seitdem an Verantwortliche aus Marketing, IT und Management verbreitet. Interessenten können ihr Exemplar von leidenschaftlichdigital #1 kostenlos bestellen http://leidenschaftlichdigital.netzkern.de.



leidenschaftlichdigital #1 wurde im Auftrag von netzkern von BOND PR-Agenten ( http://www.bond-pr.de ), Marcus Bond, inhaltlich konzipiert und aufbereitet. Layout und Design stammen von Yvonne Wilke I Visuelle Kommunikation ( http://www.yvonne-wilke.de ). Das Lektorat führte Textveredelung, Andrea Mayer ( http://www.textveredelung.de ).