netzkern realisiert Sport Sponsoring Website für Zurich Group

(press1) - 31. August 2016 - netzkern hat als Sitecore Lead-Agentur der Zurich Gruppe Deutschland die zentrale Website zum Sport-Sponsoring des Versicherers realisiert, die in den letzten Wochen das Thema Olympia fokussierte. zurich.de/sports ist die zentrale Plattform für die digitalen Aktivitäten rund um das Thema Sport. Die Website drückt die Verbundenheit der Zurich Gruppe Deutschland zum Amateur- und Spitzensport aus. Zurich ist Sponsor des ADAC 24h-Rennens sowie langjähriger Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das Unternehmen trat in den letzten Monaten öffentlichkeitswirksam als offizieller Versicherer der Deutschen Olympiamannschaft auf. Auf der von netzkern in kürzester Zeit konzipierten und umgesetzten Website haben sich Tausende Nutzer über das aktuelle Olympia-Geschehen informiert und am Gewinnspiel teilgenommen. Als technische Basis setzte netzkern die auch für zurich.de und da-direkt.de genutzte Sitecore Experience Platform 8 ein.



netzkern gestaltete zurich.de/sports mit sportlichem Touch entlang des engen Corporate Design Rasters der Zurich Group. Das Konzept sieht verschiedene Inhaltselemente vor, die Informationen und Entertainment bieten und zur hohen Usability der Website beitragen. Eine Dramaturgie sorgt in mehreren Phasen für Abwechslung und die jeweils passenden Inhalte. So gab es vor den Olympischen Spielen Ausblicke und Interviews sowie während der Spiele aktuelle Berichterstattung und das Gewinnspiel.