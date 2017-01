PDF Bearbeiten Mac - Giveaway nur für kurze Zeit

(press1) - 23. Januar 2017 - Xi'an, China: Das PDF Bearbeiten Mac-Team verkündet eine kurzfristig kostenlose Möglichkeit, die deutschsprachige Version der populären PDF-Software kostenlos zu erhalten. PDF Bearbeiten Mac ermöglicht den Mac-Nutzern, die PDF-Dokumente leicht zu verändern und zu bearbeiten. Nun kann jeder Texte und Bilder hinzufügen, ungewünschten Inhalt entfernen, Linien zeichnen oder Dokumentseiten rotieren, ohne das Adobe Acrobat - Paket auf sein Mac installiert zu haben.



PDF Bearbeiten Mac 3.2 - und die entsprechende Windows-Version, PDF Bearbeiten for Windows - steht für kurze Zeit kostenlos zur Verfügung bereit. Die App, die standardmäßig 29,99 EUR kostet, kann ab jetzt bis zum 20. Februar 2017 für Mac- und Windows-Nutzer kostenlos heruntergeladen werden.





Folgende Features sind vorhanden:

* Hinzufügen und Verschieben von Texten an jede beliebige Stelle auf der PDF-Seite

* Verändern von Textgröße, -farbe oder -schrift

* Leichtes Ausfüllen von PDF-Formularen

* Radiergummi-Tool, um ungewünschten Text oder Grafiken zu löschen

* Rotieren von PDF-Seiten um 90, 180, oder 270 Grad, für aktuelle oder alle Seiten

* Hinzufügen von Bildern zu jeder PDF. Anpassen von Höhe, Breite und Position des Bildes

* App unterstützt die meisten gängigen Bildformate, wie JPG, PNG, GIF, BMP, TIF und vieles mehr

* Die Tools Stift, V-Linie und H-Linie, um Linien zu zeichnen

* Wasserzeichen zum Dokument hinzufügen (Texte oder Grafiken)

* Zusammenfügen von mehreren PDF-Dateien zu einem PDF-Dokument



In der Vergangenheit mussten die Mac-Nutzer viel Geld zahlen, um die Möglichkeit zu bekommen, PDF-Dokumente zu bearbeiten und zu speichern. Mithilfe von PDF Bearbeiten Mac kann man neuerdings beliebige PDF-Dateien leicht und schnell bearbeiten. Die Nutzer können Texte und Grafiken hinzufügen, bearbeiten oder löschen, PDF-Formulare ausfüllen, Dateien mit Bild- oder Textwasserzeichen versehen und vieles mehr - und das alles, ohne teure Adobe Acrobat -Programme auf ihrem Mac zu installieren.



PDF Bearbeiten Mac kostet normalerweise 29,99 EUR. Sind die deutschen Mac-Nutzer allerdings schnell genug, können sie die vollständige App-Version auf der PDF Bearbeiten Mac 3.2 Giveaway- Webseite kostenlos downloaden. Die Aktion endet am 20. Februar 2017. Falls Sie ein Windows-Nutzer sind, steht die kostenlose App-Version auf der PDF Bearbeiten for Windows Giveaway-Webseite zur Verfügung.



Geräteanforderungen:

* Mac OS X 10.9 oder höher (kompatibel mit macOS Sierra)

* 64-Bit-Prozessor

* 5.0 MB



Preise und Verfügbarkeit:

PDF Bearbeiten Mac 3.2 kostet für gewöhnlich 29,99 EUR (bzw. dem aktuellen Kurs entsprechende Summe in anderer Währung) Bis zum 20. Februar 2017 kann es allerdings kostenlos heruntergeladen werden (PDF Bearbeiten Mac Giveaway - Webseite). Kostenloser Download der Windows-Version ist auch vorhanden. Auf Anfrage stellen wir Testkopien zur Verfügung.



EXTRALINKS (bitte keine Kopien oder Umleitungen):



PDF Bearbeiten Mac

http://www.pdfbearbeitenmac.com



PDF Bearbeiten Mac: Giveaway

http://www.pdfbearbeitenmac.com/werbegeschenk.html



PDF Bearbeiten for Windows - Giveaway

http://www.pdfbearbeiten.net/werbegeschenk.html





Woody Wu

Geschäftsführer

XSM Street 6 2-22, Xi'an, China 710003

+86-18092551074

mailto:support@PDFBearbeitenMac.com



2014 gegründet ist PDFBearbeitenMac.com eine Softwareentwicklungs-Firma, die sich darauf spezialisiert, verschiedene Bearbeitungs-Apps für PDF-Dokumente zu entwickeln. Zu den populärsten Firmenprodukten gehören PDFZilla, PDF Bearbeiten und PDF Eraser. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte http://www.pdfbearbeitenmac.com.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: