Der internationale Online-Marktplatz Truck1.eu ist auf dem Vormarsch

(press1) - 29. November 2016 - Das internationale Projekt Truck1.eu, Treffpunkt für zahlreiche Händler von kommerziellen Fahrzeugen, zeigt eine sichtbare Wachstumsrate von 70% während der letzten sechs Monate.

Der internationale Nutzfahrzeugmarkt, der im Fokus des Truck1.eu steht, hängt größtenteils vom Geschäfts-und Industriewachstum, bzw. von der Nachfrage nach Transport-und Logistikdienstleistungen ab.



Letzte Tendenzen weisen darauf hin, dass das Herz der Fahrzeugindustrie im asiatisch-pazifischen Raum liegt. Dort herrschen günstigere Preisen, was zur Verschiebung der Produktionsbasen führt. Als Folge genießt die Region aktive Industrialisierung, entwickelnde Straßeninfrastruktur, nachhaltiges Wachstum der Logistik, Distribution und des öffentlichen Verkehrs.

In Europa gibt es keinen wesentlichen Änderungen auf dem Markt trotz der dramatischen Ereignisse auf der politischen Schaubühne, EU-Austritt des Vereinigten Königsreich. Allgemeine Angaben bestätigen, dass das Kundenvertrauen nach dem Referendum nicht verletzt wurde.

Eine weitere Tatsache ist die Rolle des Internets in unserem Leben als Lebensquelle des Verkaufsprozesses. Immer mehr Kunden kaufen und verkaufen im Internet, beispielsweise kommen Transporter (http://www.alle-lkw.de/transporter), Sattelzugmaschinen, Auflieger, Landtechnik und Baumaschinen (http://www.alle-lkw.de/baumaschinen) via PC, Tablet oder Smartphone in den Besitzt.

"Die Wachstumsrate ist sehr beeindruckend. Meiner Meinung nach gibt es gewisse Gründe für unseren Erfolg. Jedes Jahr beobachten wir ein ständiges Marktwachstum um etwa 10% ohne Rücksicht auf unaufhörlichen Krisen, und zwar bloße Reden dazu. Außerdem wird unser Projekt weiter entwickelt und regelmäßig investiert, wodurch neue Ergebnisse erreicht werden. Dabei spielt die Saisonalität ihre bedeutende Rolle. Im Großen und Ganzen ist der ganze Markt zum heutigen Tag auf dem Vormarsch, deswegen es geht nicht nur um unsere eigene Verdienste. Aber wir ruhen auf dem Erreichten nicht aus. Wir streben nach weiterer Entwicklung, erschließen neue regionale Märkte, bieten neue Dienstleistungen. Kurzum machen wir alles, um Fuß auf dem globalen Markt zu fassen. Das effiziente kundenfreundliche Service ist unsere permanente Hauptaufgabe, die von uns Tag für Tag gelöst wird ", kommentiert Alexandras Marchulenis, Vertreter des Truck1.eu.



Über Truck1.eu

Truck1.eu ist ein globales Netzwerk für die Suche und den Verkauf von Kraftfahrzeugen, Landmaschinen, Wohnmobilen und anderen Maschinenarten. Mehr als 550.000 Besucher aus der ganzen Welt pro Monat bestätigen die feste Position der Plattform auf dem Online-Markt. Unser Ziel liegt in der Vereinfachung der Interaktion zwischen Verkäufern und Kunden. Dafür dienen ein benutzerfreundliches Interface und ein bequemes Anfrageformular für jede Fahrzeugart.

Wir leisten zahlreiche Möglichkeiten für Verkäufer wie Integration mit anderen Services und flexible Einstellungen des Kontos.

