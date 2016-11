Neue App ermöglicht Erstellung von Quizturnieren mit eigenen Fragen

(press1) - 24. November 2016 - Seit November 2016 können Nutzer der kostenlosen Quizdom-App eigene Gruppen erstellen, die in Echtzeit in der App verfügbar sind. Beispielsweise können Schüler und Studenten Prüfungsinhalte hochladen, um diese in ihrer Lerngruppe zu spielen. Vereine und Unternehmen können dies für ihre interne Weiterbildung und zur Veranstaltung von Quizturnieren nutzen. Die Gruppen können unter http://groups.quizdom.com/deu kostenlos verwaltet werden.



Quizdom wird jede Woche die Gruppen mit dem höchsten Lernfaktor und Spielspaß besonders hervorheben. Gemäß dem Geschäftsführer, Dr. Xylouris, sei dies aber nur der Anfang. Die verfügbaren Funktionalitäten sollen nach und nach entlang den Kundenwünschen ausgebaut werden. Er fügt hinzu: "Wir wissen aus dem griechischen Markt, dass extrem hohes Interesse besteht Quizspiele mit eigenen Fragen zu entwickeln. Wir kennen keinen anderen Anbieter, der dies auf App-Ebene und in Echtzeit ermöglicht. Insofern sind wir sehr gespannt auf die ersten Gruppen in Deutschland".



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QD3RYGDvGEw



Das Startup Quizdom wurde 2014 in Frankfurt am Main gegründet und brachte seine gleichnamige App zuerst in Griechenland heraus. Dort avancierte diese mit knapp 2 Mio. Spielern und 500 Mio. Partien zur meistgespielten App der vergangenen Jahre. Darüber hinaus startete im Februar 2016 die TV-Show "Quizdom The Show", die nunmehr in der zweiten Saison läuft, samstags und sonntags um 20:00 Uhr. Seit September 2016 ist die kostenlose Quizapp für Android und iOS auch auf Deutsch verfügbar.



Quizdom UG (haftungsbeschränkt)

Valentina Marousopoulou

Dubliner Str. 4, 60327 Frankfurt am Main

0174 93 74 007

mailto:presse@quizdom.de



Das Startup Quizdom wurde 2014 in Frankfurt am Main gegründet und brachte seine gleichnamige App zuerst in Griechenland heraus. Dort avancierte diese mit knapp 2 Mio. Spielern und 500 Mio. Partien zur meistgespielten App der vergangenen Jahre. Darüber hinaus startete im Februar 2016 die TV-Show "Quizdom The Show", die nunmehr in der zweiten Saison läuft, samstags und sonntags um 20:00 Uhr. Seit September 2016 ist die kostenlose Quizapp für Android und iOS auch auf Deutsch verfügbar.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: