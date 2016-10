Theum 2.0 revolutioniert Wissensmanagement durch Beantwortung von Fragen auf Basis von Dokumentinhalten

(press1) - Stuttgart, 14. Oktober 2016. Die Theum AG kündigt die Verfügbarkeit des Release 2.0 von Theum© an: Wissensmanagement Software, die Antworten gibt - statt Dokumente liefert.



Theum 2.0 ist die zukunftsweisende Lösung für Aufbereitung und Bereitstellung unstrukturierter Informationen als präzise abrufbares Wissen. Träger von Knowhow im gesamten Unternehmen machen mit nur wenigen Klicks den Inhalt beliebiger Dokumentationen feingranular aufgelöst im Theum Wissenspool verfügbar - ob Richtlinien und Prozeduren, Personalhandbücher, Kunden und Marktinformationen, Produkt- und Projektwissen, F&E Knowhow, Sicherheitsbestimmungen, Regeln zur Rechnungslegung oder andere relevante Informationen. Weder werden dabei vorhandene Systeme und Abläufe verändert - noch ist ein spezielles Training erforderlich. Befreit von jeder Komplexität werden damit alle Mitarbeiter zu potentiellen Wissenslieferanten. Wissen wird gesammelt, strukturiert, verknüpft und erlaubt die vielfältigen Suchanfragen der berechtigten Nutzer präzise und sekundenschnell überall auf der Welt zu beantworten.



Theum fächert alle übergebenen Dokumentinhalte in eine einheitliche, thematisch indizierte vernetzte Struktur auf. Und weil so das Wissen aus sämtlichen Fachgebieten thematisch verflochten wird, ist das bereitgestellte Know-how unternehmensweit zugänglich. Ganz ohne zentral koordinierten technisch/organisatorischen Aufwand.



Auf die so wachsende kollektive Wissensbasis greifen Anwender über Theum's Knowledge Navigator oder mittels Theum's antwort-orientierter thematischer Suche zu. Diese stellt automatisch kontext-relevante Elemente des Wissensnetzwerkes zu treffgenauen Antworten aus Texten, Bildern, Tabellen und weiteren Informationen zusammen, wie Anwender dies für ihre Arbeit benötigen. Das langwierige Durchforsten endloser von Suchmaschinen gelieferter Trefferlisten und das zeitraubende Öffnen und Querlesen von darin enthaltenen Dokumenten wird vollständig eliminiert.



Neu in Theum 2.0:

* Thematische Suche - welche präzise selektierte und zusammengesetzte Antworten liefert und bei unspezifischer Suche vorab dynamisch ermittelte Kontext Optionen zur Auswahl anbietet.

* Innovative Architektur, die organisches Wachstum und damit einen evolutionären Aufbau von Wissensmanagement Lösungen ermöglicht.

* Durchgängig einheitliche Präsentation des Wissens unabhängig von der Quelle und damit konsistente Anwendungspraxis auf jedem Endgerät vom PC bis zum Smartphone oder EBook - online und offline.

* Open Source Bereitstellung des generierten Wissens auf jedem Web Server - frei von Plattform Abhängigkeiten und CALs (Nutzerlizenzen).



"Theum setzt neue Maßstäbe im Wissensmanagement, indem es über das herkömmliche Dokumenten-orientierte Denken hinausgeht und direkt ins Zentrum heutiger Schlüsselanforderungen von Unternehmen zielt: Wissen wirksam machen", meint Paul Caspers, CEO der Theum AG. "Die Fähigkeit, Anwender in Sekunden und ohne Zeit verschwendende Suchprozesse zu benötigten Ergebnissen zu führen, wird zu einem signifikanten Anstieg der Produktivität und Schlagkraft führen. Führungskräfte werden Theum als intuitives, unkompliziertes aber höchst wirksames Instrument zur Bewältigung des Informationschaos und der Elimination interner Kosten sehen und damit sicherstellen, dass Mitarbeiter wissen, was das Unternehmen weiß."





Die Theum AG hilft Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung der 3-fach Herausforderung durch digitale Transformation, Wissensmanagement und Arbeitsmobilität. Theum bietet dazu eine einzigartige Technologie, welche die Grundlage für ein einfaches, skalierbares und nachhaltiges Wissensmanagement ist. Theum Kunden sind binnen 1 Tages in der Lage, von den Vorteilen des Produktes zu profitieren und ein wirksames Wissensmanagement zu realisieren - frei von wissenschaftlicher Komplexität, teurer Technik und aufwendigen Projekten. Sitz der Theum AG ist Ostfildern/Stuttgart, Theum ist in Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien aktiv.

