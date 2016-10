Enterprise Mobility-Lösungen für den Handel, die Energie- und Versorgungswirtschaft und das Finanz- und Versicherungswesen

(press1) - SCOLVO kommt nach Deutschland



München, den 11. Oktober 2016- SCOLVO, ein führendes Unternehmen für Enterprise Mobility in Europa mit einer einzigartigen Methode, um mobile Anwendungen schnell und effizient für die Arbeitswelt umzusetzen, baut seine Geschäftsaktivitäten weiter aus und steigt in den deutschen Markt ein. Das Unternehmen möchte das Marktpotenzial für mobile und benutzerfreundliche Unternehmenslösungen in den Bereichen Einzelhandel, Energie- und Versorgungsunternehmen, sowie im Finanz- und Versicherungswesen nutzen und der steigenden Nachfrage in diesen Sektoren nachkommen. Erster Channel-Partner ist die QUANTO Solutions GmbH mit Sitz in Stuttgart.

"Deutschland ist ein strategischer Markt für uns, denn Deutschland ist der größte einzelne Software-Markt in Europa und macht etwa ein Viertel des Wertes des gesamten europäischen Marktes aus. Laut einer aktuellen Analyse hat bereits mehr als die Hälfte der wichtigen deutschen Unternehmen eigene Budgets für die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur und die Entwicklung ihrer digitalen Geschäftsprozesse bereitgestellt", erklärt Csaba Csepeli, Chief Executive Officer von SCOLVO. "Unsere Erfahrung zeigt, dass ein Großteil des Managements sich bewußt ist, dass die Digitalisierung einen starken Einfluss auf die Veränderungen der tägliche Arbeitsabläufe hat. Man hat auch erkannt, welche möglichen Vorteile eine höhere Produktivität der Mitarbeiter und reibungsloser funktionierende Arbeitsabläufe haben", fügt Csepeli hinzu. "Die Einführung von mobilen Lösungen ist für Unternehmen jedoch heute meist komplex und mit einem hohen Aufwand verbunden, die Prozesse sind oftmals nicht durchgängig gestaltet, und die Anwendungen wenig benutzerfreundlich. Wir gehen hier neue Wege. Unser einzigartiger Ansatz ist es, "Ready-to-Use", voll auf den Kunden anpassbare, Anwendungen mit einer einzigartigen Bedienerfreudlichkeit zu schaffen, die innerhalb weniger Tage einsatzbereit sind. Damit verändern wir die Arbeitsabläufe von Millionen von Mitarbeitern und tragen den Spaß und die Anwenderfreundlichkeit von Consumer-Applications in die Arbeitswelt."

Mobile und intuitive Lösungen für produktives Arbeiten

SCOLVO bietet mit SCOLVO Process und SCOLVO Sales zwei Lösungsumgebungen an, mit der Geschäftsprozesse und Geschäftssituationen mittels einer einzigartigen Methode, die auf vordefinierten Mikro-Situationen basiert, sehr schnell und effizient in benutzerfreundliche und intuitive Anwendungen transformiert werden.

SCOLVO Process wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Außendiensteinsätze leicht zu überwachen und zu steuern, wie etwa beispielsweise so unterschiedliche Aufgaben wie die Kontrolle von Produktplatzierungen in einem Ladengeschäft, Zählerstandsablesungen, oder eine Schadensabschätzung vor Ort. SCOLVO Process leistet eine vollständige Abdeckung vom Task Management bis zum Reporting, ein definiertes Workflow-Management, ein intuitives Multichannel-Datenmanagement, ein leicht bedienbares, vorausschauendes Interface, sowie Kommunikations-Tools, Leistungsüberblicke und Reports.

SCOLVO Sales eignet sich optimal für Unternehmen mit Außendienst- und mobilen Vertriebsmitarbeitern, um Sales-Prozesse unter Echtzeit-Datenzugang zentral zu steuern, abzuwickeln, ihre Qualität zu überwachen und zu beschleunigen. Anwender können mit der professionellen Lösung eine konsistente und effiziente Kundeninteraktion gewährleisten und ein positives Kundenerlebnis schaffen. Zu den Funktionen von SCOLVO Sales zählen beispielsweise Workflow-basierende Präsentationsvorlagen, Charts, Vertragsmanagement und Preisgestaltung, sowie "Participative Selling" und Manager Dashboard Reports.

SCOLVO Lösungen umfassen mit Backend, Frontend und User Interface ein komplettes End-to-End-System samt angebundenem Service. Es setzt sich zusammen aus dem User Interface, also der auf dem Mobilgerät verfügbaren Applikation, die für ein positives Kundenerlebnis sorgt, dem Situation Designer als Frontend, der die konkreten mobilen Arbeitsabläufe, die mit der App abgedeckt werden, definiert, und darüber hinaus Kunden erlaubt, aus vorab definierten Modulen der Best Practice Templates zu wählen, sowie dem Management-Hub als Backend System, das Administratoren in die Lage versetzt, den gesamten Ablauf zu kontrollieren und in Echtzeit Zugang zu den Daten zu erhalten. Das Management-Hub sorgt auch für eine reibungslose Anbindung an vorhandene Unternehmenslösungen wie ERP- oder CRM-Systeme. Die Lösungen von SCOLVO werden in der Cloud betrieben und in einem Pay-per-User-Modell verrechnet. Cloud-Provider ist Amazon Web Services.



Diese zukunftsorientierten Anwendungen von SCOLVO sind heute bereits bei renommierten Unternehmen wie Aegon Insurance, Roche, EON, Novartis Pharmaceuticals, Rewe Group, Erste Group und GS1 International im Einsatz. Mehr als 20.000 Mitarbeiter in über zehn Ländern nutzen SCOLVO-Lösungen.

Aufbau des indirekten Vermarktungs- und Vertriebskanals - erster Channel-Partner QUANTO

SCOLVO baut in Deutschland ein Partner-Netzwerk aus Systemintegratoren, Consulting-Unternehmen, Softwareanbietern und Mobility-Spezialisten auf und wird seine Lösungen indirekt vermarkten und vertreiben. Das Unternehmen unterstützt Partner intensiv bei der Kundengewinnung sowie der Projektgenerierung und -umsetzung, und gewährleistet eine optimale Betreuung der Kunden. Partner erhalten eine umfassende Sales- und Marketing-Unterstützung. Hierzu zählen unter anderem Partner-Trainings und Webinare, Lead-Weitergabe, Marketing-Materialien und gemeinsame Kampagnen, Partner-Events und Endkunden-Workshops sowie Second-Level-Support.

"Wir möchten einen schlagkräftigen und professionellen Channel aufbauen, denn ein Netzwerk aus zuverlässigen Partnern ist - neben qualitativ hochwertigen Lösungen - ausschlaggebend für unseren Erfolg in Deutschland", ergänzt Krisztian Toth, Chief Sales and Marketing Officer von SCOLVO. "Wir werden unsere Partner bei der Ausschöpfung des Marktpotenzials intensiv unterstützen und für einen kontinuierlichen Know-how-Transfer sorgen. Zudem bieten wir unseren Partnern sehr attraktive Konditionen."



Als ersten Partner auf dem deutschen Markt konnte SCOLVO bereits das in Deutschland mit 7 Niederlassungen vertretene SAP Beratungshaus QUANTO Solutions GmbH gewinnen. "Mit den SCOLVO Produkten können wir native mobile Lösungen innerhalb eines kurzen Zeitraums an Kunden ausliefern. Die größte Stärke der Produkte liegt in ihrer einfachen Konfigurierbarkeit, ohne erforderliche Anpassungen", erläutert Stephan Heldrich, Direktor bei QUANTO Solutions GmbH. "Wir werden mit den SCOLVO Produkten die Projektlaufzeit extrem verkürzen können und somit unseren Kunden helfen, Kosten bei der Einführung mobiler Lösungen zu sparen."



Über SCOLVO

SCOLVO ist ein führender europäischer Anbieter von Enterprise Mobility-Lösungen mit einer einzigartigen Methode, um schnell und effizient mobile Anwendungen für die Arbeitswelt zu schaffen. SCOLVO bildet Geschäftssituationen in Ready-to-Use Anwendungen ab, die die Produktivität von Mitarbeitern erhöhen und die einfache Bedienung und den Spaßfaktor von Consumer-Apps in die Arbeitswelt tragen. Auf Basis seiner 15-jährigen Erfahrung im Bereich Enterprise Mobility hat SCOLVO Ready-to-Use-Produkte entwickelt, die auf industriespezifischen Best Practices basieren, voll auf Kundenbedürfnisse anpassbar sind, und innerhalb weniger Tage einsatzfähig sind. Im Gegensatz zu vielen Enterprise Mobility-Lösungen auf dem Markt bieten die Produkte SCOLVO Process und SCOLVO Sales genau die Features, die Unternehmen benötigen, um effizient zu arbeiten, ein einzigartiges User Interface und damit eine hohe Bedienungsfreundlichkeit. Die innovativen Produkte von SCOLVO sind bei renommierten Unternehmen erfolgreich im Einsatz, wie etwa Aegon (Versicherung), Roche (Pharma), EON (Versorgungsunternehmen), Billa (Einzelhandel), Novartis (Pharma), Erste Group (Finanzdienstleister), bei mehreren Wasser- und Elektrizitätsunternehmen,-sowie bei der GS1 Gruppe und werden von mehr als 20.000 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern genutzt. Die einzigartigen Lösungen von SCOLVO setzen die einfache Bedienbarkeit von Consumer-Apps in einem Geschäftskontext um, und wurden bereits vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem World Summit Award, dem Mobile Application of the Year Award, dem Excellent Hungarian Content Award und weiteren. Weitere Informationen zu SCOLVO finden Sie auf der Website http://www.scolvo.com.



Ihre Ansprechpartner:

Huss-PR-Consult

Judith Huss

Lindenstrasse 4

D- 82166 München-Gräfelfing

Tel: +49-89-64945570

Fax: +49-89-64945572

Mobil: +49-172-7055282

E-Mail: mailto:judith.huss@hussprconsult.de





SCOLVO - Work.Regardless

Bernadett Török, Marketing Manager

Bartók Béla út 105-113



1115 Budapest

Tel: +36 1 481 4682

Fax: +36 1 209 4739

Mobil: +36 30 262 9704

E-Mail: mailto:bernadett.torok@scolvo.com

