blindwerk unterstreicht mit Website-Relaunch Profilschärfung

(press1) - 19. Dezember 2016 - Die Digital-Agentur blindwerk - neue medien GmbH schärft das eigene Profil und richtet sich auf dem Markt spitzer aus. Begleitet wird diese Schärfung der Positionierung durch einen veränderten Internetauftritt, der die neue Ausrichtung noch deutlicher unterstreicht und hervorhebt.



Mit dem Livegang der überarbeiteten Website im Dezember entfernt sich blindwerk von seinem Schwerpunkt des klassischen Programmier-Studios hin zur Agentur für digitales Projektmanagement und Digitalisierungsstrategie. Reine Entwicklungs- und Programmiertätigkeiten reichen in der heutigen digitalen Zeit oftmals nicht mehr aus, um die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Digital wird zum zentralen Thema der gesamten Wirtschaft. blindwerk - neue medien hat dies frühzeitig erkannt und in den vergangenen Jahren den Grundstein für seine Kunden und deren digitalen Weg gelegt.



Mit fundiertem Wissen und einer langjährigen systemübergreifenden Erfahrung haben wir z.B. für den Kunden FUCHS-Lubritech die Fabrikstraße an die Webseite angebunden, für brandeins die Warenwirtschaft des Axel-Springer Verlags oder für Quantum den Energiemarkt Deutschlands auf die Weboberfläche gebracht. Mit der SAK in der Schweiz konnten wir erfolgreich die Schweizer Strom- und Gasbranche in die Web-Digitalisierung überführen.



Mit Branchenerfahrung in der Industrie, der Gesundheitsbranche, bei Verbänden sowie im eCommerce bieten wir bedarfsorientierte Digitalberatung und externes Webprojekt-Management inkl. Technologiekompetenz für Entscheider, Marketing- oder Stabsmitarbeiter.



Um die neue Positionierung hervorzuheben, wurde der Internetauftritt von blindwerk von Grund auf verändert. Besonders die Reduzierung der Navigationspunkte unterstreicht die schärfere Ausrichtung auf Projektmanagement und Digitalstrategien. Ein neues und modernes Design mit Animationseffekten erleichtert die Navigation der Website und lädt die Besucher ein, sich über das Leistungsangebot und über das Selbstverständnis von blindwerk zu informieren. Zudem werden offenen Fragen zum Tätigkeitsbereich und den Branchenkenntnissen der Agentur durch detaillierte Tätigkeitsauflistungen und Referenzdarbietungen beantwortet. Ständig begleitet wird der Interessierte von der Möglichkeit aktuelle Projektfallstudien zu laden. Zusätzlich informieren Blog- und Pressebeiträge über aktuelle Themen in der digitalen Welt. Die Website ist in einem Responsive Webdesign gehalten und lässt sich von mobilen Endgeräten problemlos aufrufen.



Die neue Website www.blindwerk.de verdeutlicht den Anspruch, den blindwerk für sich selbst und seine Kunden pflegt: Perspektiven erkennen, Quer denken, flexibel und schnell handeln. Dabei orientiert sich die Agentur am digitalen Zeitgeist und an einer hohen Benutzerfreundlichkeit. Vor allem richtet aber blindwerk - neue medien GmbH sein Augenmerkt auf die Bedürfnisse und auf eine ausführliche und passende Beratung seiner Kunden.



Die Website findet sich unter dem Link: http://www.bindwerk.de



Über blindwerk - neue medien GmbH

Mit Branchenerfahrung in der Industrie, der Gesundheitsbranche, bei Verbänden sowie im eCommerce bietet blindwerk - neue medien seit über 15 Jahren bedarfsorientierte Digitalberatung und externes Webprojekt-Management inkl. Technologiekompetenz für Entscheider, Marketing- oder Stabsmitarbeiter.



Mit fundiertem Wissen und einer langjährigen systemübergreifenden Erfahrung konnte z.B. für den Kunden Fuchs-Lubritech die Fabrikstraße an die Webseite angebunden oder für Quantum den Energiemarkt Deutschlands auf die Weboberfläche gebracht werden. Mit der SAK in der Schweiz konnten wir erfolgreich die Schweizer Strom- und Gasbranche in die Web-Digitalisierung überführen. Dem Uniklinikum Würzburg konnte ein wahres Content-Monster an Inhalten gezähmt und strukturiert sauber konzipiert werden.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: