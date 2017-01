TIBCO macht Steve Hurn zum SVP Global Sales

(press1) - München, 27. Januar 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, ernennt Steve Hurn zum Senior Vice President Global Sales. Mit direkter Berichtspflicht gegenüber TIBCO-CEO Murray Rode ist Hurn ab sofort für sämtliche regionalen Vertriebsaktivitäten, den weltweiten Pre-Sales-Bereich sowie die Vertriebssegmente High-Velocity Sales und Partner Sales verantwortlich.



Steve Hurn, der 2015 als Leiter des EMEA-Vertriebs zu TIBCO gekommen war, verlieh dem Unternehmenswachstum neue Dynamik und baute die Channel-Partnerschaften im gesamten EMEA-Raum aus. In seinem bisherigen Aufgabenbereich, der Weiterentwicklung der Cloud-Strategie, nutzte er erfolgreich das durch die Übernahme des API-Management-Pioniers Mashery entstandene Momentum, mit dem TIBCO sein Angebot an SaaS-Integrationslösungen auf eine noch breitere Basis gestellt hat.



"Die digitale Transformation ist innerhalb kürzester Zeit zu einer Top-Priorität für Unternehmen aus den verschiedensten Wirtschaftszweigen geworden. Von der lückenlosen Vernetzung bis hin zur erweiterten Intelligenz: Um in der schnelllebigen Wirtschaftswelt bestehen zu können, müssen sich Unternehmenstechnologien in all ihren Aspekten fortlaufend weiterentwickeln und verbessern," ist TIBCO-CEO Murray Rode überzeugt. "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Steve Hurn der richtige Mann ist, um bestehende und potenzielle Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Reife zu unterstützen. Seine fundierten Branchenkenntnisse gekoppelt mit seiner kompromisslosen Kundenfokussierung machen ihn zur idealen Besetzung, um den Nutzen der TIBCO-Plattform für die digitale Transformation überzeugend zu vermitteln und die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben."



Bevor Steve Hurn zu TIBCO wechselte, war er als Senior VP und General Manager Cloud & Line of Business für SAP tätig. Vor seinem Einstieg bei SAP führte er als CEO die Geschäfte von Reevoo. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Oracle und Cramer Systems inne. So stand er als Senior Vice President Global Sales bei Cramer Systems an der Spitze des weltweiten Vertriebs, bevor das Unternehmen 2006 von Amdocs gekauft wurde.



"Seitdem ich bei TIBCO bin, durfte ich bereits eine ganze Reihe von revolutionären Entwicklungen miterleben. Zu Beginn meiner neuen Position ist dies nicht anders: 2017 stehen wir vor einer technologischen Landschaft, die sich rapide verändert und in der sich die Unternehmen auf den digitalen Wandel einlassen müssen. Nachdem sie in den vergangenen Jahren moderne Integrations- und Business-Intelligence-Tools eingeführt haben, stehen sie jetzt vor der Aufgabe, Smart Data und Analytics in ihre Strategien aufzunehmen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, benötigen sie zukunftsfähige Technologien, mit denen sie ihre aktuellen Angebote optimieren und in einem zunehmend digitalen Marktumfeld bestehen können", so Steve Hurn. "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern des TIBCO-Führungsteams die enormen Chancen zu nutzen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben, und unseren Kunden mit innovativen Lösungen dabei zu helfen, den Sprung in das digitale Zeitalter zu schaffen."





Informationen über TIBCO

TIBCO unterstützt Unternehmen bei der Realisierung ihrer digitalen Ziele, indem es smarte Technologien für eine lückenlose Vernetzung und erweiterte Intelligenz bereitstellt. Unternehmen erhalten damit völlig neuartige Einblicke in aktuelle Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, jede sich bietende Chance zu nutzen. Die TIBCO-Plattform mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen und Services basiert auf 20 Jahren innovativer Entwicklung und erfüllt die Anforderungen aller Unternehmensmitglieder - von Technologieexperten bis hin zu Geschäftsanwendern. Weltweit vertrauen tausende von Kunden auf TIBCO, um sich im Wettbewerb durch zukunftsweisende Geschäftsmodelle und überzeugende Kundenerfahrungen durchzusetzen. Unter www.tibco.com erfahren Sie, wie TIBCO das digitale Business smarter macht.



