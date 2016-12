BlueJeans Huddle senkt die Hürden für Videokommunikation im Unternehmen

München, 08. Dezember 2016 - BlueJeans Network, der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Videokonferenzlösungen, lanciert mit BlueJeans Huddle ein cloudfähiges Videosystem, das eine neue Ära der Business-Kooperation einläutet. Mit BlueJeans Huddle ist das Starten einer Videokonferenz so einfach wie der Gang ins Nebenzimmer, um mit den Kollegen etwas zu besprechen.



BlueJeans Huddle ist eine Kombination aus Standardhardware und der geschützten BlueJeans-Software, die jedes Zimmer zu einem interaktiven Besprechungsraum macht und dabei nur einen Bruchteil der Kosten herkömmlicher Raumsysteme verursacht. Bei jeder Videokonferenz werden bisher noch 8 bis 15 Minuten damit verschwendet, die Teilnehmer miteinander zu verbinden. BlueJeans Huddle macht Videokonferenzen zur Besprechungsform für jedermann und es befreit Nutzer von hochspezialisierten Systemen.



Laut Gartner, dem führenden Forschungsunternehmen, wird die Nutzung von Gruppenvideokonferenzen bis 2019 mit einem Plus von 400 % regelrecht in die Höhe schnellen; der Marktanteil an Huddle Rooms hat sich seit 2015 bereits verdoppelt. Obwohl Huddle Rooms und Videokonferenzen also einen echten Boom erleben, bleiben noch einige Hürden zu nehmen. BlueJeans Huddle räumt diese Hürden aus dem Weg, indem es die lästige Arbeit des Einrichtens, Anwählens, Verbindens und Verwaltens von Online-Meetings eliminiert - all jene Kriterien also, die der Akzeptanz von Live-Video im Unternehmen bisher im Wege stehen. BlueJeans Huddle-Nutzer werden automatisch erkannt und können die Live-Videokommunikation starten, indem sie einfach den betreffenden Raum betreten. Dabei liefert die intelligente Videolösung die bewährt hohe Qualität der BlueJeans Enterprise Video Cloud, unabhängig davon, ob die Gesprächsteilnehmer an ihrem PC sitzen, sich über ein mobiles Gerät zuschalten oder sich in einem Besprechungsraum mit Videotechnik befinden.



"Videokommunikation sollte einfach, effizient und intelligent nutzbar sein", fordert BlueJeans-CEO Krish Ramakrishnan. "Huddle wurde von vornherein dafür konzipiert, alle Hindernisse zu beseitigen, die der Akzeptanz von Live-Video noch entgegenstehen, und gleichzeitig Features bereitzustellen, die für spürbar mehr Produktivität sorgen. Das Ergebnis ist ein System, das jedem Meeting-Teilnehmer seinen persönlichen Assistenten zur Seite stellt, ganz ohne Stress und technologischen Ärger."



BlueJeans Huddle eignet sich ideal für Situationen, in denen kleine Teams zusammenkommen und externe Teilnehmer zu spontanen Meetings oder fest eingeplanten Besprechungen hinzuziehen müssen. "Das Konzept der Huddle Rooms ist deswegen so beliebt, weil es hohen Komfort mit niedrigen Kosten und der Möglichkeit verbindet, auch kleine Räume mit minimalem Aufwand und maximaler Qualität für Videokonferenzen zu nutzen", erklärt Tim Banting, Principal Analyst, Collaboration & Communications bei Current Analysis.



"Mit BlueJeans ist die Videokommunikation zu einer reibungslosen Erfahrung für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner und damit zu einem unverzichtbaren Teil unserer Unternehmenskultur geworden", kommentiert Dominique Roux, Project Manager bei Pernod-Ricard, dem zweitgrößten Wein- und Spirituosenhersteller der Welt, der Marken wie Martell Cognac, Mumm und Perrier-Jouët, Absolut Vodka, Chivas Regal und Jameson Irish Whiskey vertreibt. "Dank Huddle können mehr als 18.000 internationale Pernod-Ricard-Beschäftigte äußerst effektiv miteinander in Kontakt treten."



Das aktuelle BlueJeans-Portfolio für die Videokommunikation beinhaltet Produkte, die von der Mitarbeiterversammlung über Großveranstaltungen bis hin zur Live-Übertragung auf Facebook alles abdecken. Um höchsten Anforderungen an Qualität und Interoperabilität seiner Systeme zu genügen, kooperiert BlueJeans mit renommierten Spezialisten wie Intel, Logitech und Revolabs.



"BlueJeans ist ein echter Pionier auf dem Gebiet der Videonutzung am Arbeitsplatz", lobt Scott Wharton, VP & General Manager der Video Collaboration Group von Logitech. "Wie der Start von Huddle zeigt, ist die Partnerschaft mit BlueJeans überaus fruchtbar. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen auf seinem Weg zu begleiten und die Transformation der Geschäftswelt durch Live-Video mitzugestalten."





Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder BlueJeans Huddle aktivieren möchten, besuchen Sie uns unter bluejeans.com/huddle.

BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluejeans.com Folgen Sie Bluejeans auch auf Twitter unter @BlueJeansNet

