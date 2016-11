TIBCO Jaspersoft für Docker: der Schlüssel zu agiler Entwicklung und DevOps-Perfektion

München, 30. November 2016 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, bringt TIBCO Jaspersoft® für Docker, eine vollständig anpassbare Container-Lösung für TIBCO Jaspersoft®, die das Orchestrierungswerkzeug Docker® Compose unterstützt, auf den Markt. Anwender können damit nicht nur die Jaspersoft®-Software mit ihren Datenstacks nutzen, um größtmögliche DevOps-Flexibilität und -Kontrolle zu erhalten, sondern profitieren auch von einer Portabilität, die Plattformen und Release-Systeme umspannt.



"Der anhaltende Trend zur Containerisierung zeigt, wie dringend die Unternehmen flexible Plattformen für die Softwareverteilung brauchen", kommentiert Mark Palmer, SVP und General Manager Analytics Engineering von TIBCO. "Wir sind stolz darauf, als einer der ersten Anbieter von Embedded Analytics-Lösungen nun Docker Compose zu unterstützen, ein innovatives Container-Tool für moderne Anwendungen."



Mit Jaspersoft® für Docker können unabhängige Softwarehersteller (ISVs) und SaaS-Anbieter im Handumdrehen exzellente Applikationen entwickeln und bereitstellen. Anwender erhalten damit die notwendige Agilität, um Container-gestützte Lösungen zu konzipieren und reproduzierbare Prozesse für eine exakte Kontrolle zu erzeugen; Entwickler können mit Jaspersoft® für Docker Berichte und Dashboards für Replikationen ihrer Produktionsumgebung generieren, so dass sich Entwicklungszeit und -fehler verringern.



"Unser Team arbeitet mit einer Architektur auf Grundlage von Microservices, in der Jaspersoft die Berichte für unser Produkt bereitstellt", erklärt Cédric Deniau, Chief Technology Officer der Crealytics GmbH. "Jaspersoft® für Docker dient als Reporting-Service und passt sich in dieser Funktion nahtlos in ein Ökosystem ein, das Reports über die JavaScript-API visualize.js in Anwendungen einbettet. Die Nutzung von Docker-Containern hat sich für uns sofort ausgezahlt, denn unsere DevOps-Experten können sich nun auf die reibungslose Bereitstellung der Services konzentrieren, während unsere Dateningenieure an der Entwicklung neuer Applikationen feilen."



Das TIBCO-Lösungsangebot für Docker wurde speziell für DevOps-Teams, Softwarearchitekten und Entwickler konzipiert. Mit dieser Neuerung und den übrigen Container-Produkten bietet TIBCO seinen Kunden einzigartige, komplett Container-basierte Datenstacks, mit denen sie die einzelnen Services verknüpfen und die Intelligenz ihres Unternehmens und ihrer Produkte maximieren können.



Informationen über TIBCO Software

TIBCO Software bringt Unternehmen bei der Transformation zum digitalen Unternehmen voran, indem es alles in Echtzeit verbindet und Augmented Intelligence jedem - von Geschäftsnutzern bis hin zu Datenwissenschaftlern - bereitstellt.

Durch diese Kombination können Unternehmen schneller Antworten finden, bessere Entscheidungen treffen und zielgerichteter handeln. Seit fast 20 Jahren vertrauen Tausende von Unternehmen weltweit auf die TIBCO-Technologie, um sich im Wettbewerb durch überzeugende Kundenerfahrungen, optimierte Assets und innovative, neue Businessmodelle durchzusetzen.

Erfahren Sie unter www.tibco.com wie TIBCO Daten zum Leben erweckt.

TIBCO, Jaspersoft und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Docker ist eine Handelsmarke oder eine eingetragene Handelsmarke von Docker, Inc. den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



