(press1) - Stratus Technologies, Inc. , führender Anbieter von Hochverfügbarkeitslösungen, veranstaltet gemeinsam mit der ARC Advisory Group, einer der führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für die Industrie, ein Webinar zum Thema "Ausfallzeiten vermeiden und Automatisierungssysteme zukunftssicher gestalten". Das auf 60 Minuten angesetzte Online-Seminar geht auf Technologien und Methoden ein, mit denen Fertigungsunternehmen Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit ihrer kritischen Infrastruktur gewährleisten können.Auch bei effizienten Fertigungsprozessen sowie optimierter Zeit- und Ressourcenplanung wirken sich unerwartete Ereignisse in der Regel negativ auf die Kennzahlen und folglich auf die Leistungsfähigkeit und den Ertrag aus. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, können Unternehmen allerdings Maßnahmen ergreifen, welche die Systemverfügbarkeit und Fehlertoleranz erhöhen. Eine Möglichkeit, Fehlerquellen auszuschließen, ist die Virtualisierung von Level-3-Anwendungen, etwa HMI, MES und Plant Historians. Hierbei werden vorhandene Softwareanwendungen einfach von der Fertigungsebene auf einen Server verlagert. Durch Virtualisierung lassen sich Plattformen konsolidieren, was die Netzwerkinfrastruktur vereinfacht. Zudem wird es leichter, Anlagensoftware zu verwalten, Systemmigrationen und -aktualisierungen durchzuführen sowie ein umfassendes Cyber-Security-Konzept zu implementieren.: 15. November 2016, 11.00 - 12.00 UhrAutomatisierungssysteme zukunftssicher gestaltenStratus Technologies zusammen mit der ARC Advisory GroupNeben Ulrich Lenz, Head of Availability Consulting von Stratus Technologies, führen Fabian Wanke, Analyst bei der ARC Advisory Group, sowie David Humphrey, Director Research bei der ARC Advisory Group, durch das Webinar und stehen für alle Fragen rund um das Thema Ausfallzeiten vermeiden undzur Verfügung.Stratus Technologies ist der führende Anbieter infrastrukturbasierter Lösungen, die in der heutigen "Always-On-Welt" eine ständige Verfügbarkeit von Anwendungen gewährleisten. Stratus ermöglicht die schnelle Implementierung ständig verfügbarer Infrastrukturen, angefangen bei Serverumgebungen in Unternehmen bis hin zu Cloud-Computing-Umgebungen, ohne dass an den Anwendungen selbst Änderungen vorgenommen werden müssen. Die flexiblen Lösungen von Stratus - Software, Plattform und Serviceleistungen - verhindern auf proaktive Weise Betriebsunterbrechungen und sorgen für die ununterbrochene Leistungsfähigkeit entscheidender geschäftlicher Prozesse.Mehr Informationen zu den Software- und Plattform-Lösungen von Stratus finden Sie unter http://www.stratus.com/de/ oder bei Twitter: @StratusAlwaysOn