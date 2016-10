JasperDirections 2016: Die Welt der Embedded BI

In Frankfurt zeigt TIBCO die neuesten Updates und technischen Details seiner einbettbaren BI-Lösung TIBCO Jaspersoft



(press1) - München, 05. Oktober 2016-TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations- und Analysesoftware, veranstaltet am 13. Oktober erstmals eine JasperDirections Konferenz in Frankfurt. Bei dem eintägigen Event treffen Anwender und Experten aufeinander und tauschen sich über aktuelle Entwicklungen und Trends im Embedded BI-Markt aus.



Praxisrelevante Anwendungsbeispiele der einbettbaren BI-Lösung TIBCO® Japsersoft zeigen Teilnehmern der JasperDirections, wie sie bestehende Anwendungen und Unternehmensprozesse in ihren Unternehmen mit Analysefunktionen bereichern können, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.



Ein Highlight der Veranstaltung wird der Auftritt von Giulio Toffoli und Theodor Danciu, den Software-Autoren und Erfindern der TIBCO® Jaspersoft iReport und TIBCO® JasperReport-Lösungen, sein. Sie eröffnen die Veranstaltung mit ihrer Keynote "BI Evolution and Jaspersoft" und stehen den Teilnehmern der JasperDirections von Beginn bis zum Ende der Veranstaltung Rede und Antwort bei Fragen bezüglich der Lösungswelt von Jaspersoft.



Die Networking Area bietet sich für intensive Gespräche und Fachaustausch an. Jaspersoft-Experten wie Giulio Toffoli haben Themen wie Security und Data Segregation, Theming und Whitelabeling sowie Update-Informationen zu Jaspersoft-Produkten (u.a. TIBCO® JasperReports Library) für die Teilnehmer vorbereitet. Die PRODATO Integration Technology GmbH und die QuinScape GmbH, die Sponsoren der diesjährigen JasperDirections, stehen ebenfalls für Gespräche in der Networking Area zur Verfügung.



Das Programm beinhaltet neben abwechslungsreichen Vorträgen außerdem eine Paneldiskussion, moderiert von Jörg Döring, Senior Account Executive bei TIBCO Jaspersoft, bei der sich alles um die Fragen "Wie unterstützt Jaspersoft die Weiterentwicklung von neuen Technologien im Design von Anwendungen?" und "Wie kann man wertvolle Informationen erkennen, woher kommen sie und wie können sie eingesetzt werden?" drehen wird. Teilnehmer der Diskussionsrunde sind:

· Dr. Michael Daum, Principal bei der PRODATO Integration Technology GmbH

· Dr. Gero Presser, Geschäftsführer der QuinScape GmbH

· Jan Schiffman, Head of Engineering bei TIBCO Jaspersoft

· Giulio Toffoli, Software Architect bei TIBCO Jaspersoft.



"Wie wertvoll Daten sind, ist Unternehmen heutzutage unlängst bekannt", weiß Frank Wenzel, Sales Director EMEA von TIBCO Jaspersoft. "Das Heben dieses Datenschatzes ist jedoch nur mit umfassenden und innovativen Analyselösungen möglich. Teilnehmer der JasperDirections erhalten anhand von Vorträgen und Gesprächen mit Analyseexperten den Schlüssel für diesen Schatz, denn sie lernen, wie umfangreich einbettbare BI-Software zu nutzen ist und wie sie selbst zum perfekten Datenschatzgräber werden."



Ein Auszug aus der Agenda:

· Auf die Schnelle: Aufsetzen einer Embedded BI-Lösung in weniger als einer Stunde

· Die Zukunft von Open Source Business Intelligence

· Status-quo: Eine Branchenstudie beleuchtet SaaS und Embedded BI

· Agile Umsetzung von interaktiven Dashboards in SaaS-Anwendungen

· Von Datensilos zum datenbasierten Unternehmen mit führenden Open-Source-Technologien



Sponsoren der JasperDirections 2016 sind die langjährigen Vertriebspartner PRODATO Integration Technology GmbH und QuinScape GmbH.



Ein Anmeldeformular und weitere Informationen zur JasperDirections 2016 finden Sie unter: https://www.jaspersoft.com/de/event/jasperdirections.



Informationen über TIBCO Software

TIBCO Software bringt Unternehmen bei der Transformation zum digitalen Unternehmen voran, indem es alles in Echtzeit verbindet und Augmented Intelligence jedem - von Geschäftsnutzern bis hin zu Datenwissenschaftlern - bereitstellt.



Durch diese Kombination können Unternehmen schneller Antworten finden, bessere Entscheidungen treffen und zielgerichteter handeln. Seit fast 20 Jahren vertrauen Tausende von Unternehmen weltweit auf die TIBCO-Technologie, um sich im Wettbewerb durch überzeugende Kundenerfahrungen, optimierte Assets und innovative, neue Businessmodelle durchzusetzen.

Erfahren Sie unter www.tibco.com wie TIBCO Daten zum Leben erweckt.



