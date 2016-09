TIBCO stellt seine integrierte native Cloud-Lösung BusinessWorks Container Edition im Pivotal Network zur Verfügung

(press1) - Nutzer von Pivotal Cloud Foundry profitieren von Enterprise-Konnektivität und codierungsfreier visueller Entwicklung



München, 23. September 2016 - TIBCO Software Inc., der weltweit führende Anbieter von Integrations- und Analysesoftware, gibt bekannt, dass die Integrationslösung TIBCO BusinessWorks™ Container Edition ab sofort im Pivotal Network zur Verfügung steht. Pivotal Network ist der Pivotal Cloud Foundry® Marketplace und kann unter network.pivotal.io aufgerufen werden. Mit der Zusammenarbeit stellt TIBCO die Verfügbarkeit seiner bewährten Softwarelösungen auf eine noch breitere Basis.



"Im digitalen Zeitalter steht und fällt der Erfolg mit der Unternehmensagilität. Umso wichtiger ist es, die Anwendungsintegration für Entwickler zu optimieren, Prozesse zu rationalisieren und Lösungen schneller und effizienter auf den Markt zu bringen," weiß Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President Product & Strategy von TIBCO. "TIBCO BusinessWorks Container Edition ist eng an Pivotal Cloud Foundry und die darin bereitgestellten Tools gekoppelt. Den Entwicklern bietet sich so eine nahtlose Arbeitsumgebung, in der sie alle Vorteile der nativen Cloud-Plattform nutzen können. Wir sind stolz darauf, eine integrierte, native Cloud-Lösung für Pivotal auf den Markt zu bringen und freuen uns darauf, die Foundry-Nutzer bei ihren Integrationsaufgaben zu unterstützen."



Mit TIBCO BusinessWorks Container Edition steht TIBCOs Premium-Integrationslösung nun auch auf der PaaS-Lösung Pivotal Cloud Foundry zur Verfügung. Sowohl On-Premise- als auch SaaS- und API-Systeme erhalten damit eine Konnektivität auf Enterprise-Niveau. Entwickler kommen in den Genuss einer codierungsfreien visuellen Entwicklungsumgebung mit sofort einsatzbereiten Werkzeugpaletten und Konnektoren, durch die sich die Markteinführungszeit verkürzen und die Agilität erhöhen lässt. Die Betreiber wiederum profitieren von einer besserer Anpassbarkeit und Kontrolle sowie von der Einbindung gängiger DevOps-Tools.



"Pivotal Cloud Foundry ist die Plattform der Wahl für zeitgemäße native Cloud-Anwendungen," ist Nima Badiey, Head of Business Development bei Pivotal, überzeugt. "Indem TIBCO BusinessWorks Container Edition im Pivotal Marketplace bereitgestellt wird, verschaffen wir unseren Kunden Zugang zu Top-Lösungen, die die Integrationsfähigkeit der TIBCO Lösung mit der Funktionalität der Pivotal Cloud Foundry-Plattform verbinden."



Wenn Sie mehr über TIBCO BusinessWorks Container Edition erfahren wollen, klicken Sie auf http://www.tibco.com/products/businessworks-ce; unter https://network.pivotal.io/products/tibco-businesswork können Sie die Lösung aus dem Pivotal Network herunterladen.



Ausführliche Informationen zu TIBCO erhalten Sie unter http://www.tibco.com. Aktuelle News gibt es unter @TIBCO auf Twitter sowie auf den TIBCO-Seiten in Facebook und LinkedIn.





Informationen über TIBCO Software

TIBCO Software bringt Unternehmen bei der Transformation zum digitalen Unternehmen voran, indem es alles in Echtzeit verbindet und Augmented Intelligence jedem - von Geschäftsnutzern bis hin zu Datenwissenschaftlern - bereitstellt.Durch diese Kombination können Unternehmen schneller Antworten finden, bessere Entscheidungen treffen und zielgerichteter handeln. Seit fast 20 Jahren vertrauen Tausende von Unternehmen weltweit auf die TIBCO-Technologie, um sich im Wettbewerb durch überzeugende Kundenerfahrungen, optimierte Assets und innovative, neue Businessmodelle durchzusetzen.Erfahren Sie unter www.tibco.com wie TIBCO Daten zum Leben erweckt.



Informationen über Pivotal

Die Cloud-Plattform von Pivotal dient als Treibkraft für Software-Innovation für viele der meistbewunderten Marken. Mit Millionen von Entwicklern in Communities rund um die Welt wird die Technologie von Pivotal täglich von Milliarden von Nutzern angewendet. Nachdem Pivotal seit über einem Jahrzehnt die Software-Entwicklungskultur der wichtigsten Unternehmen des Silicon Valley geformt hat, führt es heute eine globale Technologiebewegung zur Transformation der Struktur von Software an.



