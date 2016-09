TIBCO optimiert seine BusinessWorks Container Lösung und erweitert seine Cloud-Plattformunterstützung

(press1) - Ab sofort unterstützt die TIBCO BusinessWorks Container Edition die Amazon EC2- und Microsoft Azure-Containerdienste



München, 20. September 2016 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations- und Analysesoftware, stattet seine containerbasierte Lösung für die Anwendungsintegration BusinessWorks™ Container Edition 2.1 mit einer Reihe von neuen Features aus. Dazu zählt auch die Möglichkeit, die Lösung künftig auf den cloudgestützten Plattformen Amazon EC2™ Container Service (ECS) und Microsoft Azure® bereitzustellen. Dank innovativer Tools für die Entwicklung nativer Cloud-Anwendungen wie beispielsweise Service Registry & Discovery sowie Circuit Breaker-Mustern lassen sich im Handumdrehen Anwendungen für nahezu jede Umgebung erstellen.



"Der Cloud-Markt entwickelt sich rasant weiter. Digitale Unternehmen müssen äußerst agil sein, um dieses Tempo mitgehen zu können. Wir helfen ihnen dabei mit Tools, die nicht nur die Entwicklung nativer Cloud-Anwendungen vereinfachen, sondern auch die notwendige Flexibilität bieten, um in der Zukunft bedarfsgerechte Anpassungen vornehmen zu können," erklärt Matt Quinn Executive Vice President Products & Technology und CTO von TIBCO. "TIBCO BusinessWorks Container Edition ist vielseitig, minimiert Risiken und gibt CIOs das gute Gefühl, dass sie hybride Cloud-Architekturen entwickeln können, die ihre Anforderungen erfüllen und die sie nicht an einen Hersteller binden. Zu den Highlights der neuen Version gehören zudem die erweiterte Plattformunterstützung für Amazon Web Services™ und Microsoft Azure sowie eine Reihe zusätzlicher Features und Verbesserungen."



Durch den plattformneutralen Ansatz können einmal entwickelte Anwendungen in nahezu jeder Cloud-Umgebung wie z. B. Amazon Web Services (AWS™), Microsoft Azure, Pivotal®, Docker® und Google® bereitgestellt werden. Dies sorgt für maximale Flexibilität bei einem Wechsel der Cloud-Umgebung.



Auch die Nutzung von Microservice-Mustern und Web-APIs wurde deutlich verbessert:



Service Registry & Discovery - Ermöglicht Microservices das dynamische Erkennen und Aufrufen anderer registrierter Services.

Circuit Breaker-Muster - Ermöglichen die Erkennung von Fehlersituationen durch Logik, die wiederkehrende Fehler verhindert, so dass die negativen Folgen eines Fehlers für das Gesamtsystem abgeschwächt werden.

Migration-Toolkit - Ermöglicht den einfachen, direkten Wechsel von TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks 5 auf BusinessWorks Container Edition.

Wenn Sie mehr über TIBCO BusinessWorks Container Edition erfahren und die kostenlose Probeversion testen wollen, klicken Sie auf http://www.tibco.com/products/businessworks-ce Ausführliche Informationen zu TIBCO erhalten Sie unter www.tibco.com. Aktuelle News gibt es unter @TIBCO auf Twitter sowie auf den TIBCO-Seiten in Facebook und LinkedIn TIBCO Software bringt Unternehmen bei der Transformation zum digitalen Unternehmen voran, indem es alles in Echtzeit verbindet und Augmented Intelligence jedem - von Geschäftsnutzern bis hin zu Datenwissenschaftlern - bereitstellt.Durch diese Kombination können Unternehmen schneller Antworten finden, bessere Entscheidungen treffen und zielgerichteter handeln. Seit fast 20 Jahren vertrauen Tausende von Unternehmen weltweit auf die TIBCO-Technologie, um sich im Wettbewerb durch überzeugende Kundenerfahrungen, optimierte Assets und innovative, neue Businessmodelle durchzusetzen.Erfahren Sie unter http://www.tibco.com wie TIBCO Daten zum Leben erweckt.